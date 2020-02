10 pomysłów na prezent na Walentynki dla Niego. Mężczyźni je pokochają!

W Europie Walentynki obchodzone były już w średniowieczu. W Polsce popularność zdobyły w latach 90. Co roku, 14 lutego, zakochani spędzają wspólnie czas, celebrując swoją miłość. Obdarowują się też prezentami. Co fajnego można kupić mężowi czy chłopakowi? Zobacz TOP 10 naszych pomysłów na upominki dla Niego!

10. Smartwatch

To świetny gadżet, który z pewnością przypadnie do gustu każdemu mężczyźnie, prowadzącemu aktywny tryb życia. Dzięki niemu będzie mógł monitorować codzienne aktywności, takie jak ilość kroków czy spalone kalorie. Odczyta też SMS-a od Ciebie, nawet jeśli zapomni wziąć z domu telefonu. Za smartwatch’a wysokiej jakości trzeba zapłacić od 1500–2000 zł. Na rynku można znaleźć też tańsze modele, już od 200 zł.



9. Spinki do mankietów

To prezent, który posłuży ukochanemu na lata. Może założyć je na wspólne wyjście do teatru lub na romantyczną kolację do restauracji. Albo na wieczorny spacer po mieście. Pomyśli o Tobie w każdej chwili, gdy na nie spojrzy, np. w czasie delegacji. Kupisz je już za kilkadziesiąt złotych.



8. Kolorowe skarpetki

Myślisz, że prezent w postaci skarpet to obciach? Nic bardziej mylnego! Może jeszcze kilka lat temu tak było, teraz kolorowe skarpetki to modny i stylowy gadżet. Panowie zakładają je nawet do garnituru! Wzorów jest bez liku. Możesz wybrać takie z serduszkami albo napisem „najlepszy facet we wszechświecie”. Możliwości są nieograniczone. Cena: już od kilkunastu złotych.



7. Przybory do golenia

Jeśli Twój mężczyzna jest fanem klasycznego golenia, to z takim zestawem ten codzienny rytuał stanie się przyjemnością. Jeśli postawisz na mały zestaw, składający się z pędzla i mydełka, zmieścisz się w przedziale do 100 zł. Bardziej rozbudowane: z maszynką do golenia, z balsamem po goleniu, wodą kolońską itd, to już koszt powyżej 200 zł.



6. Dobra książka

Książka jest jednym z najprostszych pomysłów na prezent. Jeśli wiesz w jakich gatunkach literackich ukochany zaczytuje się najchętniej, to już połowę „problemu” masz z głowy. Książkę kupisz już za 30 zł. Nie zapomnij o wpisie z miłosnym wierszykiem na pierwszej stronie!



5. Zestaw do majsterkowania

Ten prezent wywoła uśmiech na twarzy u niejednego mężczyzny. Klucze nasadowe, szlifierka kątowa, wiertarka, mulitool – dla wielu z was to pewnie czarna magia. Ale jeśli ukochany lubi majsterkować, na pewno będzie wiedział, co zrobić z tymi narzędziami. Dodatkowo całość możesz spakować do skrzynki na narzędzia. Wystarczy czerwona kokarda i gotowe! Cena będzie zależna od tego, co znajdzie się w środku.



4. Alkohol

Jeśli wasz mężczyzna jest degustatorem trunków, możesz pokusić się o wręczenie mu wysokiej jakości whiskey czy dobrego wina. Prezent można uzupełnić jakimś gadżetem, np. kamieniami chłodzącymi do napojów (40 zł), piersiówką z grawerem (80 zł) czy stojakiem na wino (od 20 zł). Nie zapomnijcie o ładnym opakowaniu!



3. Słuchawki

Większość mężczyzn ceni sobie praktyczne prezenty, które można potem wielokrotnie wykorzystywać. Doskonałym przykładem są tu słuchawki, niezależnie od tego, czy kupujesz je dla gadżeciarza, gamera czy osoby, która odczuwa przyjemność ze słuchania muzyki. Wybór jest ogromny: od dousznych przez nauszne, Jedne odznaczają się mocnymi basami, inne stawiają na czyste, wysokie tony. Możesz je kupić już za kilkadziesiąt złotych.



2. Plecak

Na wycieczkę, na laptopa, do chodzenia po mieście – niezależnie od tego, czy wasz wybranek serca jest sportowcem, bankierem czy podróżnikiem, dobry plecak na pewno mu się przyda. Koszt: od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.



1. Portfel

Elegancki skórzany portfel to idealny pomysł na prezent dla każdego mężczyzny. Ten praktyczny dodatek i element eleganckiej galanterii posłuży ukochanej osobie przez lata. W sklepach sprzedaże osiągają akurat apogeum. Portfel możemy kupić już za 50 zł. W niektórych miejscach przy zakupie wykonują gratis usługę grawerowania. I na koniec pamiętajcie, by do portfela włożyć grosik na szczęście. Pusty portfel to zły omen.Czytaj także:

