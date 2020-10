Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów. Kilkadziesiąt będzie działać całodobowo

„Sieć Biedronka ma jasne priorytety, zwłaszcza teraz, w niepewnych dla nas wszystkich czasach: dostarczać klientom towary wysokiej jakości w niskich cenach, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i komfort kupujących. To właśnie dla nich Biedronka postanowiła wydłużyć godziny otwarcia placówek w całym kraju” – czytamy w oficjalnym komunikacie firmy. Władze sieciówki przekazały, że od weekendu prawie 2600 marketów będzie działać co najmniej do godz. 23, a w najbliższych dniach podobne decyzje zostaną wydane dla kolejnych sklepów.

W ramach „Akcji 24” ponad 40 Biedronek będzie działać całodobowo, dzięki czemu w jednym momencie na terenie marketów ma przebywać mniej klientów, zwiększając tym samym bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. – Jako lider rynku czujemy się odpowiedzialni za promowanie dobrych rozwiązań. Akcja 24 umożliwia zakupy niezbędnych produktów w całej Polsce w bezpiecznych warunkach. Klienci docenili to rozwiązanie za pierwszym razem, wierzymy, że teraz będzie tak samo – przekazał Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.