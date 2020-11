Kilka godzin przed północą rząd usunął wyjątek od zakazu. Zamknięta będzie m.in. IKEA

Jeszcze w środę 4 listopada na konferencji prasowej rządu padały zapowiedzi, że stosowne rozporządzenie w sprawie nowych obostrzeń pojawi się dzień później, w czwartek 5 listopada. Tak się nie stało i dopiero w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano ten dokument.

Do piątkowego wieczora zakładano więc, że zapowiedzi rządu są względnie wiążące. Projekt rozporządzenia nie wskazywał na to, że zmieni się coś w sprawie sklepów meblowych czy tych z artykułami remontowo-budowlanymi. Po publikacji rozporządzenia okazało się, że w kwestii tych drugich nie wprowadzono zmian. Za to na kilka godzin przed wejściem w życie rozporządzenia duże sklepy meblarskie dowiedziały się, że nie mogą otworzyć się dla klientów 7 listopada.

Nowe obostrzenia od 7 listopada. Rząd usunął wyjątek, zamknięta m.in. IKEA

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem od 7 do 29 listopada w obiektach handlowych lub usługowych powyżej 2000 metrów kwadratowych można prowadzić m.in. sprzedaż artykułów toaletowych, usług telekomunikacyjnych, gazet czy książek lub artykułów budowlanych/remontowych. Nie ma jednak ani słowa o meblach.

Zareagowała na to w mediach społecznościowych IKEA. W krótkim komunikacie przekazała:

Zgodnie z decyzją rządu od jutra 11 sklepów IKEA w Polsce zostaje zamkniętych dla klientów. Jeszcze wczoraj rządowy projekt rozporządzenia zakładał, że będziemy otwarci. Opublikowane dzisiaj przed 19 rozporządzenie zmieniło swoją treść.

Poza siecią IKEA, ta zmiana w rozporządzeniu, obejmie też np. Agata Meble. „Szanowni Klienci, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., nasze salony są tymczasowo zamknięte” – można przeczytać na stronach Agata Meble.

Znikający wyjątek sklepów meblarskich

Rzeczywiście, jeszcze 5 listopada, na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt wspomnianego rozporządzenia. Wówczas zapisy o wyjątkach brzmiały:

Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie: 1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: (...). i) mebli lub artykułów budowlanych, lub artykułów remontowych.

W finalnej wersji rozporządzenia ostatni fragment brzmi: „i) artykułów budowlanych lub artykułów remontowych”.

