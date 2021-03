Testy na przeciwciała w Lidlu. Będą tańsze niż w Biedronce

Lidl Polska włącza do swojej oferty testy na przeciwciała SARS-CoV-2, które pozwolą sprawdzić, czy osoba wykonująca test wytworzyła przeciwciała IgG i IgM. Przeciwciała te układ odpornościowy człowieka wytwarza w reakcji na zaatakowanie organizmu przez antygeny, czyli obce białka bądź struktury, takie właśnie jak m. in. wirusy.

Primacovid test w Lidlu - jaka skuteczność?

Przeciwciała nie są jednak produkowane od razu po zakażeniu, zanim ruszą do działania, musi od tej chwili minąć kilka lub kilkanaście dni, dlatego test serologiczny nie wykryje choroby na jej wczesnym etapie. Jest to możliwe po upływie około 1-2 tygodni od zakażenia, a sam poziom przeciwciał jest w organizmie najwyższy około 2-3 tygodnie po zakażeniu koronawirusem. Warto więc zaznaczyć, że testy serologiczne – choć dają informację o tym, czy ktoś przebył infekcję bądź nie – nie pozwalają określić, kiedy przebyto chorobę. Test ten nie służy do wykrywania obecnego zakażenia, a odpowie jedynie na pytanie, czy przeszliśmy je wcześniej.

Primacovid test jest certyfikowanym wyrobem medycznym (certyfikat CE). Jego producent – szwajcarski koncern PRIMA Lab zapewnia, że dokładność wynosi 98,3 procent.

Primacovid test w Lidlu - gdzie i kiedy można kupić?

Testy pojawią się w sprzedaży – w zależności od lokalizacji sklepu – od piątku 26 marca lub soboty 27 marca w cenie 39,99 zł za opakowanie, a więc o 10 zł taniej niż w Biedronce.

