Prezenty na Dzień Matki z internetu. Co wybierają Polacy?

62 procent Polaków przyznało, że każdego roku kupuje mamie prezent z okazji Dnia Matki i w tym roku zrobi to ponownie. 20 proc. przyznało, że wcześniej kupowało prezenty, ale w tym roku nie zamierza. 14 procent osób w tym roku postanowiło kupić prezent z okazji święta matki po raz pierwszy, a tylko cztery procent wskazało, że nigdy nie kupowało prezentów na ten dzień i nie zamierza robić tego w tym toku – wynika z badania AdColony przygotowanego dla Mobiem.

Ostatnie miesiące zachęciły nas do zakupów przez internet. Mimo wszystko zaskakuje fakt, że tylko 20 proc. respondentów chce kupić prezent w sklepie stacjonarnym.

Badanie AdColony pokazało także, jakie podarunki najczęściej wybierają Polacy dla swoich mam. Zaskoczenia nie ma: kwiaty, kosmetyki, ubrania, perfumy oraz biżuteria znalazły się wśród pomysłów najczęściej wskazywanych przez respondentów.

Handlowcy czekają na 1 czerwca

Prawdziwe zakupowe święto dopiero przed nami. O ile na Dzień Matki kupujemy raczej drobne upominki, to przed Dniem Dziecka rodzice, dziadkowie i reszta rodziny nie liczą kosztów. Z badania przeprowadzonego przez analityków z aplikacji BLIX, wynika, że w 2020 roku 43 proc. Polaków planowało przeznaczyć na prezent dla dziecka od 50 do 100 zł. 23 proc. z kolei przygotowywało 100-150 zł. Sumę pomiędzy 150 a 200 zł odłożyło na ten cel 8 proc. ankietowanych, a od 200 do 300 zł - 6 proc.

Z badania wynika, że rok temu największym zainteresowaniem cieszyły się klocki - 39 proc. wskazań. Na drugim miejscu, z podobnym wynikiem, uplasowały się gry planszowe - 34 proc. Dorośli chętnie też kupowali książki (27 proc.), słodycze (26 proc.) i ubrania (23 proc.).

