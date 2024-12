Ilu Polaków zamawia catering na Wigilię? Bardzo zaskakujące wyniki sondażu

Święta Bożego Narodzenia to czas, który Polacy tradycyjnie kojarzą z rodzinnym ciepłem, blaskiem choinki i, oczywiście, suto zastawionym wigilijnym stołem. Jednak współczesne tempo życia sprawia, że nie każdy może poświęcić wiele godzin na przygotowanie tradycyjnych potraw. Z pomocą przychodzą nowe możliwości, jak catering czy gotowe dania, które również znajdują swoje miejsce w świątecznych przygotowaniach. Jakie są najpopularniejsze sposoby przygotowywania jedzenia na wigilię w Polsce? Na to pytanie odpowiedzieli uczestnicy sondażu SW Research dla „Wprost". Zaznaczamy, że ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. W końcu niektórzy z nas częściowo przygotowują jedzenie samemu, a przykładowo w wigilijny wieczór goszczą u rodziny. Niemniej jednak, postanowiliśmy zapytać o to Polaków. Wyniki są całkiem ciekawe.

Wigilia. W jaki sposób Polacy przygotowują jedzenie?

Zdecydowana większość Polaków wciąż postępuje zgodnie z wieloletnimi tradycjami. Mianowicie, aż 70.8 proc odpowiedziało „gotuję samodzielnie”. Ta odpowiedź przeważała wśród wszystkich grup wiekowych. Bardzo mało, bo zaledwie 4.6 proc. ankietowanych przyznało, że zamawia catering/dania z restauracji. Również bardzo mało respondentów odpowiedziało, że nie obchodzi świąt w ogóle (3.6 proc.) Jedna piąta Polaków spędza Wigilię poza domem, natomiast nieco ponad 10 proc. kupuje gotowe dania ze sklepu.