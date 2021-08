Czy w niemieckim Rossmannie jest taniej? Sieć mówi o promocjach

Sieć sklepów kosmetycznych Rossmann działa w różnych krajach Europy. Jeśli chodzi o Polskę, jest liderem w swoim segmencie: żadna inna sieć drogeryjna nie ma tylu placówek (obecnie ponad 2000 sklepów). Stąd medialne doniesienia, jakoby ceny tych samych produktów miały być w Niemczech tańsze, mogły rozzłościć polskich klientów. PAP poprosiła sieć o ustosunkowanie się do zarzutów o faworyzowanie niemieckich klientów.

W oświadczeniu Rossmann zaznaczył, że „porównywanie cen półkowych, bez uwzględniania promocji, które w Polsce są niezwykle popularne, a w Niemczech ich praktycznie nie ma, jest obarczone błędem metodologicznym”.

„Z naszych analiz wynika, że porównując średnie ceny sprzedaży (wartość sprzedaży całkowitej/ilość sprzedaży całkowitej) ceny w Rossmann SDP są niższe od cen na rynku niemieckim” – czytamy w stanowisku sieci.

Firma wskazała również, że na ostateczną cenę półkową produktu wpływ ma wiele czynników, m.in. dostawcy, którzy sami decydują o pozycjonowaniu swoich produktów w danym segmencie cenowym na różnych rynkach. "Cena, po jakiej Rossmann Polska kupuje towary, jest zatem często inna od ceny, po jakiej te same towary w Niemczech kupuje Rossmann Niemcy” - napisano.

Niemcy wolą „stabilizację cenową”

Głos w sprawie doniesień o lepszych cenach w Niemczech zabrał już kilka miesięcy temu prezes firmy Rossmann Polska Marek Maruszak.

„Niemcy chcą mieć stale niską cenę. My nie wyobrażamy sobie wizyty w sklepie bez promocji ” – wyjaśnił Marek Maruszak. Tym samym przyznał, że w Polsce są często wyższe ceny niż w Niemczech, ale globalnie nie ma o tym mowy.

„ W Niemczech promocje nie są tak popularne, jak w Polsce, to mniej niż 15 proc. sprzedaży. Natomiast polski konsument szuka przede wszystkim okazji. My nie wyobrażamy sobie wizyty w sklepie bez promocji” – dodał Maruszak, informując, że w polskich sklepach Rossmanna w promocji sprzedaje się ponad 50 proc. artykułów.

W oświadczeniu przypomniano też, że Rossmann Polska oraz Rossmann Niemcy to odrębne firmy działające na różnych rynkach. Współwłaścicielem 50 proc. Rossmann Polska jest Rossmann Niemcy, natomiast pozostałe 50 proc. należy do AS Watson - międzynarodowego sprzedawcy produktów zdrowotnych i kosmetycznych, posiadającego 16 200 sklepów na 27 rynkach.

