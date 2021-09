Pieczywo ciągle drożeje. Eksperci oceniają, że nie ma szans na zmianę trendu

Rekordowa inflacja uderza po kieszeniach nie tylko osób tankujących na stacjach benzynowych, czy kupujących alkohol. Rosną także ceny artykułów pierwszej potrzeby. Jednak wpływają na to także inne czynniki. Indeks światowych cen żywności, który przygotowuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, znów pokazał wzrosty. W czerwcu wydawało się, że podwyżki w końcu wyhamują, ale była to tylko chwilowa korekta.

Żywność jest jeszcze droższa

Ceny żywności w sierpniu wzrosły o 3,1 proc. w porównaniu z wynikiem lipcowym. Ale prawdziwą przepaść widać, dopiero gdy porówna się je w stosunku rok do roku. W sierpniu 2020 r. żywność była bowiem aż o 32,9 proc. tańsza. Oznacza to, że właśnie odnotowaliśmy najwyższy wskaźnik od września 2011 roku, czyli blisko dziesięciu lat. To jednocześnie także odczyt bliski rekordu wszechczasów.

Zboże jest w czołówce najbardziej drożejących produktów w indeksie. Jego cena na świecie wzrosła 3,4 proc. Jeszcze większe różnice widać na polskim rynku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu pszenica zdrożała aż o 19,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Przełożyło się to na drożejące pieczywo. Obecnie kilogram najtańszego chleba kosztuje już 3,69 zł. Eksperci oceniają, że w najbliższym czasie raczej nie ma szans na odwrócenie trendy zwyżkowego.

