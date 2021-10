Chcą zniesienia zakazu handlu w niedziele. Projekt ustawy trafił do Senatu

Rząd zaostrzył ustawę dotyczącą zakazu handlu w niedzielę. Do przepisów dopisano konieczność ewidencjonowania działalności dominującej, a także wszystkich innych. To zabezpieczenie przed omijaniem zakazu poprzez dodawanie do listy świadczonych usług, także działalności pocztowej.

Chcą końca zakazu handlu

Zupełnie odmienne zdanie na temat zakazu handlu w niedziele ma Instytut Myśli Liberalnej, kierowany przez Ryszarda Petru. Na ręce wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego złożył projekt ustawy, której celem jest zniesienie przepisów. W uzasadnieniu projektu napisano, że „Polska gospodarka potrzebuje mocnego ożywienia po okresie pandemii, która szczególnie silnie odbiła się na sektorze usług, gastronomii, handlu”.

Jednak to nie tylko oderwany od realiów postulat byłego polityka. Według najnowszego sondażu UCE Reasearch dla Grupy AdRetail, aż 54,9 proc. Polaków chciałoby przywrócenia handlu w niedziele. 35,8 proc. popiera zamknięcie sklepów. Co ciekawe, aż 9,3 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

