Black Week 2021 w Empiku. Zabawki, książki, płyty - codziennie coś nowego w promocji

„Black Week wystartował!” – ogłosił w swoich mediach społecznościowych Empik. Sieć sklepów, które w swojej ofercie mają książki, płyty, dekoracje, a w sklepie internetowym produkty również w kategoriach „Zabawki”, „Dziecko i mama” czy „Ogród”, zapowiedziała promocje na tysiące produktów. Zniżki naliczają się na zakupy w sklepach stacjonarnych i online.



Black Week 2021 w Empiku. Które produkty w niższej cenie?



Empik zachęca, by przy okazji płyty - Black Week zacząć kupować prezenty gwiazdkowe. „To najlepsza okazja, by kupić świąteczne prezenty w najlepszych cenach i cieszyć się magią przed Świąt tak szybko, jak to możliwe!” – czytamy w komunikacie.

Poza promocjami, które potrwają kilka dni, każdego dnia dostępne będą również „okazje limitowane”. Niższe ceny na wybrane produkty będą się naliczały o godzinie 10 rano. Można podejrzeć, co będzie przecenione w kolejnych dniach. Przykładowo w środę 24 listopada promocja obejmie Ekspres kapsułkowy TCHIBO Cafissimo Pure czarny, słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 oraz smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G, 8 GB RAM, 128 GB.Empik