Niedziele handlowe grudzień 2022. Sklepy otwarte w aż dwie niedziele

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie w 2018 roku i od tego momentu przeszła kilka zmian. O ile początkowo zakupy mogliśmy robić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, o tyle od 2020 roku ich liczba została ograniczona do zaledwie siedmiu w całym roku.

Niedziele handlowe grudzień 2022. Sklepy otwarte 11 grudnia

Po raz ostatni zakaz handlu nie obowiązywał w sierpniu. Od tego momentu minęło już wiele tygodni. Dobra wiadomość jest taka, że czas oczekiwania na ostatnie dwie niedziele handlowe w 2022 roku właśnie dobiega końca.

Zgodnie z kalendarzem zakazu handlu 11 grudnia przypada szósta w tym roku niedziela handlowa. Sklepy będą mogły być otwarte również za tydzień, w niedzielę 18 grudnia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas niedzieli handlowej otwarte mogą być zarówno duże supermarkety, jak i lokale w galeriach handlowych.

Zakaz handlu w grudniu da się jeszcze we znaki

Aż dwie niedziele handlowe w grudniu to na pewno dobra wiadomość dla zapracowanych osób, które na co dzień mogą mieć problemy z zaplanowaniem świątecznych zakupów. Niestety warto też pamiętać, że w grudniu od lat sklepy są zamykane 25 i 26 grudnia, czyli w Boże Narodzenie i drugi dzień świąt. Oba te dni są ustawowo wolne od pracy.

To jednak nie koniec, ponieważ zrobienie zakupów może nie być łatwe również 24 grudnia oraz w sylwestra. Zgodnie z polskim prawem w wigilię sklepy mogą działać maksymalnie do godziny 14. O tej porze miejsce pracy powinien opuścić ostatni pracownik. Kwestia zakazu handlu w ostatni dzień roku nie została ugruntowana prawnie, jednak zwyczajowo większość sklepów czynna jest wtedy do godziny 18 lub 19.

Czytaj też:

Ciężarówka Coca-Coli rusza w trasę. Wiemy, które miasta odwiedziCzytaj też:

Niedziela handlowa w Lidlu. Co będzie tańsze? Sprawdzamy cenowe hity