Fitness na nowym poziomie: Samsung i F45 Training łączą siły

Trening w domu z naukowym wsparciem

F45 Training, działający od 2013 roku, zyskał uznanie dzięki swoim innowacyjnym, 45-minutowym sesjom treningowym, które są oferowane w 65 krajach. Marka specjalizuje się w treningach grupowych opartych na naukowych podstawach, które wzmacniają mięśnie, poprawiają kondycję układu krążenia oraz zwiększają codzienną sprawność. Teraz, dzięki współpracy z Samsungiem, te wyjątkowe treningi są dostępne bezpłatnie na wszystkich telewizorach Samsung z 2024 roku za pośrednictwem aplikacji Samsung Daily+.

Współpraca ta umożliwia dostęp do różnorodnych typów treningów – cardio, siłowych, hybrydowych oraz regeneracyjnych – które mogą być dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zespół sportowców F45, który opracowuje te sesje, gwarantuje, że każdy użytkownik, niezależnie od stopnia zaawansowania, znajdzie coś dla siebie. W najbliższych miesiącach planowane jest także rozszerzenie biblioteki o nowe treści, co pozwoli jeszcze lepiej wspierać indywidualne cele fitness.

Społeczność i motywacja bez wychodzenia z domu

F45 Training to nie tylko treningi – to również społeczność, która wspiera swoich członków na każdym etapie ich fitnessowej podróży. Dzięki aplikacji Samsung Daily+, użytkownicy mogą czerpać motywację nie tylko z domowych treningów, ale również z globalnej sieci F45. Aplikacja oferuje także dostęp do funkcji F45 Life, która łączy treści motywacyjne z lokalizacją pobliskich studiów F45, umożliwiając użytkownikom korzystanie z pełnego wsparcia, zarówno w domu, jak i na miejscu.

Twoje centrum zdrowia na ekranie

Samsung Daily+ to znacznie więcej niż fitness. Aplikacja zapewnia spersonalizowaną obsługę, integrując inne aplikacje Samsunga, takie jak SmartThings, Samsung Health i Workspace. Dzięki temu użytkownicy mogą zarządzać codziennymi aktywnościami, korzystać z telezdrowia, rozmawiać przez wideokonferencje, a przede wszystkim cieszyć się kompleksowym wsparciem w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia.

Więcej informacji o aplikacji Samsung Daily+ znajduje się na stronie samsung.com.