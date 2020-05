42 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej dla jednego województwa

Pomoc trafi m. in. do szpitali powiatowych, jednostek policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, przychodni, stacji sanitarno-epidemiologicznych, schronisk i noclegowni oraz domów dziecka.

– Projekty pozwolą sfinansować przede wszystkim zakupy środków ochrony osobistej dla pracowników, klientów i podopiecznych tych instytucji, a także materiałów i urządzeń do dezynfekcji – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Łącznie w 14 projektach przewidziano wsparcie dla 880 podmiotów. Fundusze trafią do powiatów, które planują kupić w sumie ponad 1,3 mln maseczek ochronnych, blisko 5 mln rękawiczek jednorazowych, 250 tys. fartuchów, 55 tys. kombinezonów ochronnych i 185 tys. litrów płynu do dezynfekcji.

– W ramach przygotowań do realizacji projektów każde ze starostw musiało m. in. zdiagnozować potrzeby placówek służby zdrowia oraz innych instytucji, w tym jednostek służb mundurowych, we współpracy z urzędami gmin z terenu danego powiatu. Na tej podstawie określono kierunki i zakres wsparcia – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Łączne dofinansowanie dla „antywirusowych” projektów powiatowych wynosi 42 mln zł. Fundusze pochodzą z niewykorzystanych dotychczas kwot, pierwotnie przeznaczonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działania o charakterze społecznym i zdrowotnym. Do poszczególnych powiatów trafiło od około 2 mln do ponad 6 mln zł.

Projekty powiatowe zostały dofinansowane w nadzwyczajnym trybie, przewidzianym przez tzw. specustawę funduszową, która umożliwia elastyczne dysponowanie funduszami unijnymi w celu zwalczania skutków pandemii. Wszystkie projekty będą realizowane do końca 2020r.(PAP)

