Dominika Kulczyk chce kupić Malta Festival. Zamierza ratować imprezę

Malta Festival Poznań to impreza, która odbywa się w stolicy Wielkopolski od ponad 30 lat. Fundacja, która posiada prawa do marki znajduje się obecnie w stanie upadłości. Jak pisze „Rzeczpospolita”, jej kłopoty zaczęły się 10 lat temu, gdy z powodu wady konstrukcyjnej sceny trzeba było odwołać jeden koncert. Wykonawca otrzymał za niego honorarium, a publiczności zwrócono pieniądze za bilety. Rozpoczęto te długi i kosztowny proces z firmą obsługującą scenę pod kątem technicznym. Mimo wygranej festiwal nie podniósł się z problemów finansowych. Swoje dołożył kryzys pandemiczny, wojna i brak zewnętrznych źródeł finansowania.

Dominika Kulczyk chce kupić Malta Festival

Teraz ratować festiwal chce miliarderka Dominika Kulczyk, która zaoferowała, że kupi prawa do imprezy. Jeśli dojdzie do transakcji kolejna edycja festiwalu zyska nową formułę, pod okiem jego twórcy Michała Mierczyńskiego.

– Kiedy usłyszałam o kłopotach festiwalu, decyzja mogła być tylko jedna. Polska i mój Poznań nie mogą stracić Malty, a Malta nie może stracić Michała Merczyńskiego – mówi „Rzeczpospolitej” Dominika Kulczyk.

– Malta Festival to wielki wspólny spektakl, przeżycie zarówno dla artystów, jak i dla publiczności, wolontariuszy i całej społeczności Maltańskiej. Przerwanie tej tradycji byłoby ogromną stratą, nie tylko dla Poznania. Deklaracja Dominiki Kulczyk jest bardzo ważna – mówi w rozmowie z dziennikiem Michał Merczyński.



Fundacja w restrukturyzacji

Właścicielem praw do festiwalu jest obecnie Fundacja Malta, która znajduje się w restrukturyzacji. Jeśli zakup praw do imprezy się powiedzie, marka wróci do rodziny Kulczyków, bo pierwszym sponsorem i mecenasem festiwalu był Jan Kulczyk.

– Rozpoczęły się już rozmowy pomiędzy podmiotami z grupy Dominiki Kulczyk a nadzorcą sądowym, który prowadzi proces sprzedaży praw do festiwalu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i rozliczenia zobowiązań Fundacji Malta. Rezultat tych rozmów nie jest oczywiście pewny, ale głęboko wierzę, że uda się wypracować rozwiązanie, dzięki któremu festiwal zyska nowego właściciela a Fundacja Malta będzie mogła spłacić długi – mówi Magdalena Sroka, pełnomocniczka Malta Festival.

Czytaj też:

Oto 10 najbogatszych rodzin w Polsce. „Te rody trzęsą polskim biznesem”Czytaj też:

Tu mieszka najwięcej polskich miliarderów. Majątek samych Kulczyków przekracza 15 mld zł