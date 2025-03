Banki rozpieszczają nowych klientów. Mogą zyskać nawet 8 proc. na lokacie

Oferta dla nowych klientów banku – to jeden z częstszych warunków, jakie trzeba spełnić, by móc założyć lokatę. Jakie są w tej chwili najbardziej atrakcyjne propozycje? Sprawdził to serwis Bankier.pl. Przygotowany przez portal ranking powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty dla nowych klientów. Gdzie 8 proc?

Na czele rankingu lokat dla nowych klientów znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole ze stawką w wysokości 8 proc. w skali roku. Jest to lokata kwartalna. Aby skorzystać z oferty nowi klienci będą musieli założyć konto osobiste, wyrazić zgody marketingowe i spełnić kilka warunków dodatkowych:

wykonanie przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem BLIK,

zalogowanie się się przynajmniej raz do aplikacji CA24 Mobile.

Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Wiceliderem zestawienia jest półroczna lokata Nest Lokata Witaj, proponowana przez Nest Bank. Opatrzona jest ona stawką 7,60 proc. rocznie, co daje jej pierwsze miejsce w rankingu lokat na 6 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać osoby, które założą konto osobiste i będą spełniać warunki aktywności przez co najmniej 2 miesiące. Do wyboru są następujące opcje:

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł miesięcznie, wykonanie przynajmniej 10 płatności kartą lub Blikiem,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę co najmniej 2000 zł miesięcznie.

Na lokatę można wpłacać maksymalnie 25 000 zł.

Cztery „siódemki"

Na najniższym stopniu podium znalazły się aż cztery lokaty z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. w skali roku. Pierwsza z nich to lider wśród lokat na miesiąc, czyli NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Druga z lokat to Lokata w promocji „Przywileje Citigold z kontem oszczędnościowym 7%”, kwartalna lokata banku Citi Handlowy. Kolejna kwartalna propozycja ze stawką 7 proc. to Lokata Powitalna od mBanku. Ostatnia "siódemka", to dwumiesięczna Lokata Mobilna na Start, proponowana przez ValoBank.

