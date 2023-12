40 najbogatszych przed 40, starcia w komisjach śledczych i szansa dla chorych z białaczką. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„40 najbogatszych przed 40”. Młodych milionerów w kraju przybywa. Niech świadczy o tym choćby tegoroczna edycja naszego zestawienia. Pojawiło się w nim aż 11 debiutantów – pisze Szymon Krawiec.

Co jeszcze w nowym Wprost

„Starcie w komisjach coraz bliżej”. Komisje śledcze, które powołał Sejm, mają pracować krótko i przygotowywać wnioski do prokuratury oraz Trybunału Stanu. Tak postawił sprawę marszałek Sejmu. PiS zamierza torpedować prace komisji, wykazując m.in., że są niezgodne z prawem – analizuje Eliza Olczyk.

„Tusk – tu czy tam”. Donald Tusk jeszcze nie został premierem, a już pojawiały się w zagranicznych mediach doniesienia, że może zostać szefem Komisji Europejskiej – pisze Joanna Miziołek.

„28 dni Mateusza Morawieckiego”. Gdyby rząd Mateusza Morawieckiego był na poważnie, nie byłby ani taki młody ani taki kobiecy. Raczej pełen politycznie umocowanych mężczyzn po „50” – punktuje Eliza Olczyk.

„Przed wyborami w Krakowie”. – To będą przełomowe wybory w Krakowie. Jacek Majchrowski zadłużył miasto na 9 mld zł i trzeba po nim posprzątać – mówi Marcinowi Makowskiemuradny Łukasz Gibała, który ogłosił swój start w wyborach na prezydenta miasta.

„Partnerstwo w sprawie związków partnerskich”. – Chciałbym, żeby deklarujący reprezentowanie społeczności LGBT wsłuchiwali się w jej głos – szczególnie, gdy jest krytyczny – postuluje w rozmowie z Krystyną Romanowską Radek Oliwa, wydawca portalu queer.pl.

„Szczęście z in vitro”. Z niepłodnością zmaga się w Polsce nawet co piąta para. Obie bohaterki artykułu Piotra Barejkizaszły w upragnioną ciążę dzięki in vitro i trudno im uwierzyć w swoje szczęście.

„Misja: przełamywanie barier”. – Tak się fantastycznie składa, że ludzie nie kochają mnie tylko za muzę; są tacy, którzy kochają mnie za włosy – opowiada Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Michał Szpak.

„Przychodzi ksiądz do seksuologa”. Pewne grupy zawodowe mają wspólne cechy w zachowaniu, wypowiadaniu się i dlatego na początku wizyty wyczuwa się, że mamy do czynienia np. z duchownym – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Unia wobec wyzwań geopolitycznych”. – Żeby odblokować KPO potrzebne są podstawy prawne, bo chodzi o praworządność, a nie o to, kto jaki rząd lubi – mówi Jakubowi Mielnikowi Bartłomiej Balcerzyk z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

„Zachód nie rozumie powagi sytuacji”. – Gdyby coś naprawdę zaczęło się dziać, to polskie czołgi zajmą bardzo szybko obwód królewiecki – ostrzega w rozmowie z Agatonem Kozińskim gen. Riho Terras, były dowódca Estońskich Sił Obronnych, europoseł.

„Chiny grają o swoje”. Po spotkaniu prezydenta Xi z Joe Bidenem i przed szczytem Chiny – UE, azjatyckie mocarstwo pokazuje, że rzekoma „nieograniczona przyjaźń” z Putinem ma swoje granice – pisze Jakub Mielnik.

„Dywersja pod nosem USA”. Rosja próbuje przenieść na drugą stronę Atlantyku wojnę między autokracją i demokracją. Sprzymierzona z Moskwą Wenezuela wywiera brutalną presję na Gujanę. Jakub Mielnik o scenariuszach rozwoju wypadków.

„Szansa dla chorych z białaczką”. – Polscy hematolodzy zaplanowali badanie kliniczne, które może pomóc chorym na przewlekłą białaczką limfocytową – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Krzysztof Giannopoulos.

„Książkowe prezenty”. Książka to na gwiazdkę prezent elegancki i pożyteczny. W księgarniach na „książkofilów” czeka wiele atrakcji a Leszek Bugajski podpowiada kilka typów…

„Zamach, który odmienił Amerykę”. Zabójstwo Johna Fitzgeralda Kennedy’ego zostało wyjątkowo potraktowane przez popkulturę, narosło wokół niego wiele teorii spiskowych, które dystansując nas od tej tragedii na płaszczyźnie historycznej, społecznej i politycznej – pisze Bartosz Czartoryski.

