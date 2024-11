Co za wieczór! Masowe wygrane w Mini Lotto

Tym razem wylosowano liczby 3, 4, 5, 10 i 12. Aż siedem osób na swoich kuponach miało właśnie taką kombinację. W związku z tym, główna wygrana została podzielona pomiędzy nimi.

Mini Lotto 9 listopada. Ile wyniosły wygrane?

Ponieważ aż siedem osób trafiło „piątkę”, to główna wygrana, która w tej grze może wynieść nawet ok. 500 tys. zł, tym razem nie była tak okazała. Dla każdego ze zwycięzców to kwota 81 612,90 zł. Od tej kwoty będą musieli uiścić 10-procentowy podatek, dlatego ostatecznie otrzymają przelewy w wysokości 73 451,61 zł. Oficjalna strona lotto.pl nie podała jeszcze informacji odnośnie lokalizacji zwycięskich kuponów.

Mini Lotto. Wysokie wygrane. Listopad 2024

81 612,90 zł – 9 listopada

81 612,90 zł – 9 listopada

81 612,90 zł – 9 listopada

81 612,90 zł – 9 listopada

81 612,90 zł – 9 listopada

81 612,90 zł – 9 listopada

81 612,90 zł – 9 listopada

154 111,50 zł – Lipno, 7 listopada

154 111,50 zł – Skwierzyna, 7 listopada

154 111,50 zł – Rudnik nad Sanem, 7 listopada

442 638,80 zł – Wrocław, 6 listopada

92 134,20 zł – Włocławek, 5 listopada

92 134,20 zł – Włocławek, 5 listopada

92 134,20 zł – Świdwin, 5 listopada

92 134,20 zł – Siedlce, 5 listopada

92 134,20 zł – Kraków, 5 listopada

264 811,80 zł – Czarnocin, 2 listopada

264 811,80 zł – Mieleszyn, 2 listopada

153 826,60 zł – Gdańsk, 1 listopada

153 826,60 zł – Piekary Śląskie, 1 listopada

Czytaj też:

Bogaty piątek w Eurojackpot. W Polsce nowy milioner

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.

Czytaj też:

Główna wygrana w Mini Lotto! Kwota robi wrażenie