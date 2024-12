Pięć wielkich wygranych w Eurojackpot. Wiemy, jak poszło Polakom

Tym razem wylosowano liczby: 17, 23, 30, 41, 43, a także 4 i 11. Żadna osoba na terenie Europy poprawnie nie wytypowała wszystkich liczb i nie zgarnęła głównej nagrody (45 mln zł). W związku z tym, kumulacja w kolejnym losowaniu (13 grudnia) wynosić będzie 80 mln zł.

Eurojackpot 10 grudnia. Wyniki

Mieliśmy do czynienia z pięcioma wygranymi II stopnia. Dwie w Niemczech i po jednej w Holandii, Czechach i Finlandii. Każdy ze szczęśliwców zainkasował 289 031,80 euro (1 231 073,15 zł). W Polsce tym razem najwyższe wygrane to te V stopnia, którymi może się pochwalić 26 osób. Każda z nich wygrała 23 026,60 zł. Odliczając 10-procentowy podatek, to na konto każdej z nich wpłynie 20 723,94 zł.

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Grudzień 2024

2 039 857,20 zł – 6 grudnia, Warszawa

16 475 866,10 zł – 3 grudnia, Kraków

563 844,30 zł – 3 grudnia, Legnica

563 844,30 zł – 3 grudnia, Chocianów

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r. 23 403 059,00 zł – Skawina, 4 listopada 2022 r.

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?