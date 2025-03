Duża zmiana w biznesie Anny Lewandowskiej. „Pozbyła się udziałów”

Spółka Eat by Ann, która odpowiada za catering dietetyczny SuperMenu, nie należy już do Anny Lewandowskiej. Był to jeden z jej najlepiej zarabiających biznesów.

Ponad 32 mln zł przychodów i 177 tys. zł zysku netto – takie wyniki finansowe miała na koniec 2023 r. spółka Eat by Ann. Odpowiada za serwis internetowy SuperMenu od sprzedaży cateringu dietetycznego Anny Lewandowskiej. Przez lata był to jeden z jej najszybciej rozwijających się projektów. W 2020 roku firma sprzedała diet pudełkowych za ponad 13,7 mln złotych, a w 2021 roku przychody wzrosły do ponad 37 mln zł. Lewandowska trzymała w spółce połowę udziałów. Od kilku tygodni jedynym właścicielem Eat by Ann jest spółka Multihelp1. Ta z kolei należy do Marzeny Domasat.