Polska milionerka wraca do korzeni. Królowa łososia przejmuje belgijskiego giganta

Van Biesen & Pieters to renomowana belgijska firma rodzinna, której początki sięgają jeszcze lat 40. ubiegłego wieku. Firma specjalizuje się w przetwórstwie i dystrybucji krewetek. Spółka jest na fali wznoszącej. W ostatnich kilku latach odnotowała czterokrotny wzrost obrotów.

„To kolejny krok w rozwoju naszej Grupy, realizacji długoterminowej strategii i umacniania pozycji na arenie międzynarodowej. Tegoroczna akwizycja oznacza powrót Suempol do korzeni – początki naszej działalności związane były z przetwórstwem i eksportem krewetek do Holandii i Belgii” – piszą przedstawiciele firmy Suempol w specjalnym komunikacie.

O jaki powrót do korzeni chodzi?

Czytaj też:

Polska w gronie najbogatszych. Lawinowo przybywa milionerów

Polskie krewetki na belgijskim dworze

Właścicielką i założycielką Suempolu jest Urszula Siecińska. Na zeszłorocznej Liście 50 najbogatszych Polek według „Wprost” z majątkiem wycenianym na 900 mln zł zajęła 11. miejsce. Specjalizuje się w przetwórstwie łososia norweskiego, chociaż budowę swojego rybnego biznesu nie zaczynała od ryb, a właśnie od krewetek.

36 lat temu razem z mężem Edwardem tworzyli w Bielsku Podlaskim zakład przetwórstwa krewetek łowionych u wybrzeży Holandii i Belgii. Już wtedy zatrudniali pół tysiąca osób, a krewetki przetworzone w Polsce lądowały też na stołach belgijskiego dworu królewskiego.