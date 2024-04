FAKRO – z nami jest stabilnie

AKRO to firma znana na całym świecie jako jeden z wiodących producentów okien dachowych i akcesoriów do poddaszy. Firma oferuje jednocześnie kompleksową ofertę stolarki otworowej. Jednak to nie tylko produkty sprawiają, że FAKRO wyróżnia się spośród konkurencji. Zespół pracowników FAKRO stanowi niewątpliwie jedno z największych bogactw firmy. W całej organizacji pracuje ponad 4000 osób. Ludzie zaangażowani w FAKRO są nie tylko wykwalifikowani i kompetentni w swoich dziedzinach, ale także pełni pasji i zapału do działania.

Dajemy benefity

FAKRO oferuje swoim pracownikom szeroki zakres świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, dopłaty do podręczników, dopłaty do wakacji, pożyczki na remont lub budowę domu.

Dodatkowo firma oferuje także dofinansowanie ubezpieczenia grupowego, opieki medycznej oraz kart sportowych. Każdy pracownik ma możliwość skorzystania z tych benefitów na bardzo korzystnych warunkach.

Benefity to nie tylko przywileje, to wyraz troski i zaangażowania firmy w dobro pracowników. Dzięki nim nie tylko tworzymy lepsze warunki pracy, ale także budujemy silniejszą więź z naszym zespołem, która przekłada się na wspólne sukcesy i satysfakcję z wykonywanej pracy – komentuje Beata Martuś-Kołbon, Z-ca Dyrektora ds. Personalnych.

Pomagamy

W ramach akcji społecznej Kilometry nadziei z FAKRO, pracownicy za pośrednictwem aplikacji oraz poprzez aktywność fizyczną – bieganie, jeżdżenie na rowerze, pływanie – „zbierali” kilometry na leczenie i rehabilitację dzieci naszych pracowników. W ciągu dwóch edycji w akcję zaangażowało się 1200 pracowników. Łącznie pokonali 1 400 000 km.

Akcja 1,5%, to twoje dobre serce to kolejna z inicjatyw, w której pracownicy okazują sobie wzajemne wsparcie. W ramach inicjatywy informujemy w kampanii wewnętrznej o możliwości rozliczenia 1,5% podczas rozliczenia PIT na rzecz potrzebujących dzieci i rodzin naszych pracowników. Inicjatywę realizujemy cyklicznie, począwszy od 2017 roku.

W dobie kryzysu i wojny, FAKRO silnie zaangażowało się społecznie także w działania pomocowe na rzecz Ukrainy. Zaświadczają o tym konkretne działania podjęte przez Zarząd, Pracowników i Partnerów FAKRO niemalże od samego początku wojny.

FAKRO wraz z Fundacją Pomyśl o Przyszłości (założoną przez Ryszarda Florka, Współwłaściciela i Prezesa FAKRO) m.in. świadczyło pomoc finansową w wysokości 1 493 898 zł, zorganizowało 11 konwojów humanitarnych, dało schronienie ponad 200 Ukraińcom uciekającym ze swojej Ojczyzny – komentuje Bogumiła Szczygelska, Koordynator Projektu „FAKRO Pomaga Ukrainie”. Ponadto na prośbę biskupa lwowskiego Edwarda Kawy, FAKRO bezpłatnie odstąpiło przestrzeń w zakładzie FAKRO Lwów dla lwowskiego oddziału Caritasu. Stanowił on magazyn darów dla potrzebujących Ukraińców. W wyniku ataku rosyjskiej rakiety, który miał miejsce we wrześniu minionego roku, została zniszczona część hali produkcyjnej FAKRO Lwów, wraz z częścią bezpłatnie udostępnioną Caritasowi. Pomimo zniszczeń, które FAKRO oszacowało na ok. 30 mln, firma nadal udostępnia przestrzeń Caritas Lwów, w części niezniszczonej wskutek ataku.

W FAKRO pracownicy chętnie angażują się w pomoc swoim kolegom i koleżankom z pracy. W dużej mierze wiele akcji wynika z inicjatywy ich samych. Jedną z takich inicjatyw jest cykl Solidarni w Potrzebie, czyli pomoc od pracowników dla pracowników. Zachęcamy, aby pracownicy wspierali swoich kolegów w trudnych sytuacjach życiowych. W jednej z edycji zachęcaliśmy do wsparcia emerytowanego pracownika FAKRO, który potrzebował pieniędzy na leczenie i rehabilitację. W wielu naszych inicjatywach podkreślamy rolę współpracy i wzajemnej pomocy, określając naszą społeczność mianem #FAKROteam, którego częścią są także emerytowani pracownicy.

Dbamy o zdrowie

Kolejną wspaniałą inicjatywą była Kampania Piękna, bo świadoma, związana z profilaktyką raka piersi.

W ramach akcji w siedzibie firmy zorganizowano warsztaty, podczas których uczestnicy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni dowiedzieli się m.in. jak dbać o zdrowie, jak się badać, jak zapobiegać chorobie.

Warsztaty poprowadziła m.in. Krystyna Kronenberger, która nie tylko jest współwłaścicielem firmy FAKRO, ale także Prezesem Nowosądeckiego Stowarzyszenie Amazonek.

Pracownicy FAKRO mieli także możliwość skorzystać z programu NFZ Profilaktyka 40+. Badania w ramach programu „Profilaktyka 40+” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. To duży komfort móc wykonać badania bezpłatnie. Cieszymy się, że nasi pracownicy tak chętnie skorzystali z tej możliwości – komentuje Bożena Damasiewicz, Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych FAKRO.

FAKRO oferuje także Bezpłatny Transport Pracowniczy na wyznaczonych liniach. To cenny benefit zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Do atutów tego rozwiązania można zaliczyć wygodę i oszczędność czasu, ograniczenie kosztów, poprawę produktywności, budowanie więzi i zaangażowanie pracowników, a także promowanie zrównoważonego transportu. Wciąż uruchamiamy nowe trasy, aby jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb naszego zespołu i zapewnić wygodną podróż do pracy. Ponadto, oferujemy bezpłatne szkolenia dla kierowców autobusów – komentuje Aleksandra Bielak, Koordynator Projektu „Bezpłatny Transport Pracowniczy”.

Wyróżniamy piękne postawy i kreatywne pomysły

FAKRO wyróżnia pracowników za szlachetne, godne naśladowania postawy. Premiuje także innowacyjność i kreatywność. Ambasador marki FAKRO – Pracownik to program od pracowników dla pracowników, w ramach którego zatrudnieni zgłaszają swoje koleżanki i kolegów z pracy do tytułu ambasadorskiego.

Promujemy przede wszystkim szlachetne postawy, otwartość na współpracę i zmianę, promocję firmy w działaniach codziennych, a także po godzinach. Nasi pracownicy są twarzą FAKRO jako ambasadorowie marki przez co promują wartości związane z ochroną środowiska oraz sprawiedliwością społeczną.

W tegorocznej, 6. edycji w sposób szczególny wyróżnione zostały prośrodowiskowe postawy i rozwiązania – stwierdza Joanna Rumin, Koordynator Projektu „Ambasador Marki FAKRO”.

Do ciągłego rozwoju firma zachęca wszystkich swoich pracowników, m.in. poprzez Program Pracowniczy „Zielone Punkty”. Polega on na tym, że pracownik zgłasza pomysł, który przynosi realną korzyść, może to być optymalizacja czasu pracy, zwiększenie komfortu na stanowisku, czy oszczędność. Pomysły są nagradzane w postaci punktów, które pracownicy mogą wymienić na realne nagrody. Coroczne statystyki pokazują, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników FAKRO. W 2023 roku przyjęto do wdrożenia 724 pomysły, z czego 552 już zostało zrealizowanych. Proponowane rozwiązania przyczyniają się do wzrostu innowacyjności firmy oraz generują oszczędności. Dzięki Programowi każdy pracownik FAKRO ma realny wpływ na rozwój firmy – komentuje Mateusz Zużałek, Koordynator Programu Pracowniczego „Zielone Punkty”.

Rozwijamy talenty

FAKRO dofinansowuje także kursy, szkolenia, a nawet studia wyższe.

Przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu został utworzony specjalny kierunek studiów dedykowany pracownikom FAKRO pod nazwą „Informatyka w biznesie”.

Studia te stanowiły doskonałą okazję dla pracowników FAKRO, aby poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę z zakresu systemów informatycznych, programowania, analityki biznesowej, czy też zarządzania projektami IT.

Firma zapewnia pracownikom także bezpłatny dostęp do platformy językowej eTutor.

FAKRO zostało wyróżnione i znalazło się w prestiżowym gronie laureatów Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników. Firma jest światowym wiceliderem w produkcji okien dachowych, nie osiągnęłoby tej pozycji gdyby nie innowacyjny, budujący wiarygodność i zaufanie zespół.