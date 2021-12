Pokrowce na sofę dla każdego. Zabezpiecz swoją strefę relaksu przed zabrudzeniami

Gdy kupuje się telefon od razu inwestuje się w pokrowiec i szybkę, które ochronią nasze urządzenie mobilne od uszkodzeń mechanicznych i kurzu. Dzięki tej inwestycji telefon będzie mniej się zużywał i zachowa „wizualną świeżość”. Czemu więc nie stosować tej samej zasady względem sofy, która również narażona jest na kurz i różnego rodzaju zabrudzenia?

Pokrowiec na sofę rozwiązaniem dla każdego

Pokrowce na sofy, które można znaleźć na stronie Dekoria.pl, są dedykowane dla każdego użytkownika wielu modeli sof. Weźmy na przykład pokrowiec na sofę rozkładaną Ekeskog. Składa się on z pokrowca na ramę, dwóch pokrowców na poduszki-siedziska i dwóch na poduszki-oparcia. Siedziska i oparcia są wyposażone w zamki błyskawiczne. Założenie i zdjęcie pokrowca nie jest skomplikowane, a sam produkt wykonano z solidnej tkaniny.

Szukasz odpowiedniego koloru? Do wyboru jest wiele barw

Do wyboru jest wiele barw pokrowców na konkretne modele sof. Dzięki temu nie jest się też zmuszonym do jednego rozwiązania na stałe, ponieważ zawsze można nabyć inny kolor pokrowca i tym samym zmienić wyraz wnętrza pokoju. Gama kolorów jest bardzo różnorodna – od jednolitych, stonowanych bieli i szarości, przez zielenie i błękity, po odważne czerwienie. Dostępne są również wzory na przykład w paski, w kratkę tudzież w kwiatki.

Podstawowa ochrona przed zabrudzeniami

Pokrowiec spełnia również funkcję ochronną. Dzięki niemu sofa się nie kurzy i nie wyciera, co sprawia, że możemy cieszyć się świeżością produktu jeszcze dłużej niż wcześniej. Jeśli dojdzie do zabrudzenia to o wiele bardziej komfortowo jest zdjąć pokrowiec i go wyczyścić, mając tym samym wolną sofę, niż czyścić bezpośrednio sam mebel.