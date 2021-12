Pakiet skarpetek pod choinką? Tutaj nie ma mowy o nudzie!

Pakiet skarpetek pod choinką znalazł chyba każdy. Wnukom podarowują je zatroskani dziadkowie, a rodzicom dbający o ich komfort dzieci. Warto jednak zauważyć, że skarpetki przez wiele lat „przeszły” długą drogę – od elementu garderoby, który był koniecznością aż do momentu, w którym dodają one kolorytu nawet nudnym stylizacjom. Co ciekawe, na rynku jest dostępnych wiele wzorów, które doskonale wpisują się w grudniowo-świąteczny klimat. Jest w czym przebierać!

Skarpetki na świąteczny prezent dla kobiet. Wariantów jest wiele

Dla minimalistek, a jednocześnie fanek świątecznych wzorów mamy propozycję zestawu pięciu par skarpet, które są dość stonowane kolorystycznie. Dlaczego stonowane? Każda z par ma jeden dominujący kolor, a jedynym dodatkowym elementem jest średniej wielkości nadruk w kształcie renifera, choinki, Mikołaja, pingwina lub bałwanka.

Osobom, które nie lubią półśrodków, z pewnością przypadnie do gustu inny zestaw. W tym przypadku każda para skarpet – od góry aż po sam dół – tworzy konkretny świąteczny obrazek. Mamy Mikołaja, renifera, skrzata-pomocnika, bałwanka, a także zwierzątko obleczone świątecznymi lampkami.

Są też propozycje dla zmarzluchów. Czerwono-białe grube skarpety zakończone białym puchem przydadzą się tym, którzy lubią siedzieć w wygodnym fotelu i czytać książki w oczekiwaniu na rodzinne spotkania. A nader wszystko cenią sobie cieplny komfort.

Zabawne skarpetki dla mężczyzn. Te komplety wywołają uśmiech

Ale świąteczne skarpetki mają nie tylko kobiece wydanie! Wyprodukowany dla mężczyzn pięciopak składa się z kombinacji intensywnych barw. To, co wyróżnia ten komplet od reszty, to nieprzewidywalność. Na jednej z par został nadrukowany… smutny Mikołaj. Ma za dużo pracy czy wręcz przeciwnie? Rozstrzygnijcie sami.

Inna propozycja to komplet trzech par skarpet, na których pojawiają się świąteczne lampki na zielonym tle, swoje miejsce znalazł także Mikołaj i zjedzony w części ciasteczkowy potwór. Ten zestaw występuje również w innym wariancie kolorystycznym. Mikołaj jeżdżący na desce, bałwan rzucający śnieżkami, a także poturbowany niedźwiedź? Brzmi zachęcająco? Na pewno oryginalnie.

