Wideorejestratory – po co są potrzebne? Dodatkowe ubezpieczenie w twoim samochodzie

Wideorejestratory, czy jak kto woli kamerki samochodowe, mogą pomóc ci na drodze na wiele różnych sposobów. Jeśli chcesz na przykład poprawić swoją jazdę, dzięki zapisanym nagraniom będziesz mógł studiować najczęstsze błędy popełniane przez ciebie na drodze i unikać ich w przyszłości.

Kamerki samochodowe mogą pomóc w ujęciu sprawcy wydarzenia na parkingu

Kamerki samochodowe mają często funkcję, która włącza nagranie w momencie uderzenia czy przeciążenia. Oznacza to, że pojazd zostawiony na parkingu jest dodatkowo strzeżony. Jeśli inny kierowca pod twoją nieobecność nieuważnie lub z premedytacją uszkodzi twój samochód, kamerka wyczuje uderzenie i automatycznie rozpocznie nagrywanie. Szansa na ujęcie rejestracji auta albo twarzy winowajcy jest całkiem duża. Ewentualne zabezpieczone materiały mogą znacznie przyczynić się do rozwiązania sytuacji na twoją korzyść.

Wideorejestratory. Nagrywaj wydarzenia drogowe

Jeśli na drodze dojdzie do stłuczki albo wypadku z twoim udziałem, możesz sięgnąć po zapisane materiały na kamerce samochodowej. Dowody zabezpieczone na urządzeniu są respektowane przez policję, więc przy wezwaniu do zdarzenia nie z twojej winy masz praktycznie pewność, że sprawa rozwiąże się na twoją korzyść. Nagranie może służyć również jako dowód w sądzie, nie tylko w sytuacji z twoim udziałem. Pamiętaj jednak wtedy o wystosowaniu wniosku o dołączenie nagrania do materiałów dowodowych.

Można publikować nagrania z kamerki samochodowej w internecie?

Każdy posiadacz wideorejestratora ma prawo archiwizować nagrania z urządzenia na własny użytek. Jeśli ktoś ma potrzebę podzielenia się ze światem internetu swoimi drogowymi przygodami, musi pamiętać, żeby zanonimizować postaci w nim występujące, jeśli nie udzieliły nam formalnej zgody.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.

Czytaj też:

Szczoteczki soniczne pomogą lepiej zadbać o zęby. Jaki model wybrać?