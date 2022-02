Najlepsze i najtańsze iRoboty. Producent znów przecenia sprzęty, to idealny moment na ich zakup

Możesz już pozbyć się swojego odkurzacza i zainwestować w coś ekstra – stylowe urządzenie, które ma kształt dysku i zrobi wrażenie na każdym, kto cię odwiedzi. iRobot, bez twojej ingerencji, odkurzy wnętrza twojego domu, a ty będziesz mogła cieszyć się wolnym czasem i spędzić go ze swoimi bliskimi. Za pomocą specjalnych czujników robot dotrze do najbardziej zabrudzonych miejsc. Możesz zdalnie go włączyć i zaprogramować jego pracę na 7 dni tygodnia.

Najlepsze i najtańsze iRoboty

Dziś w promocyjnej cenie kupimy iRobota Roombę 697. Ten świetny sprzęt producent przecenił aż o 400 złotych. Robot, dzięki akustycznym i optycznym czujnikom, znajduje najbardziej zabrudzone miejsca, sprząta wzdłuż ścian, czyści podłogę pod sofą i krzesłami. Jest wyposażony w intuicyjną i odkrywczą technologię iAdapt, więc wie, gdzie szukać zabrudzeń. Nie musisz się bać, że spadnie ze schodów i innych uskoków, ponieważ ma specjalne czujniki, dzięki którym unika takich sytuacji.

Nieco droższą alternatywą jest iRobot Roomba e5 (e5154). Ten model zapewnia nam 90 minut ciągłej pracy, można się z nim połączyć gdziekolwek jesteś dzięki aplikacji iRobot Home na urządzenia mobilne. Nie wjedzie tam, gdzie nie chcesz, ponieważ jest wyposażony w wirtualną ściane Dual Mode. Po pracy autormatycznie wróci do stacji dokującej i zacznie się ładować, aby zawsze być gotowym do pracy.

Trzecim sprzętem, który z całą pewnością możemy zaproponować, jest iRobot Roomba e6. Ma pięć razy większą moc ssącą i 3-stopniowy system czyszczący, który wpływa na lepszą wydajność i niższe koszty eksploatacji. Wysokowydajny filtr przechwyci 00 proc. alergenów, pyłków i cząstek. Roombę można zaprogramować żeby odkurzała do siedmiu razy na tydzień.

Jeżeli jeszcze się wahasz co do zakupu iRobota – wejdź na stronę producenta i poczytaj opinie użytkowników tych sprzętów. Nie jest to dla ciebie wystarczająca motywacja? Sprawdź, w jak niskiej cenie kupisz teraz roboty – to idealny moment, aby zainwestować we własną pomoc domową.

