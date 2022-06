Od jutra superpromocje w Lidlu! Sprawdź, co kupisz taniej

Co kupimy tanio w Lidlu od czwartku 2 czerwca? Zajrzyjcie do gazetki promocyjnej, w której znajdziecie masę dobrych ofert. Podpowiemy wam też poniżej, na co warto zwrócić szczególna uwagę. Oto najnowsze oferty, rabaty i promocje – kliknijcie w link i przejrzyjcie całą gazetkę.

Co kupimy od czwartku 2 czerwca w Lidlu?

Na ryneczku Lidla w od czwartku 2 czerwca nawet 47 proc. taniej. W wyjątkowych promocjach dostaniemy warzywa takie jak sałata rzymska, ogórki zielone, awokado czy pomidorki truskawkowe.

Co do owoców, w promocji 3+2 tym razem kupimy marakuję, a 31 proc. taniej zapłacimy za miniarbuza. 30 proc. taniej też jeżyny, a aż o 55 proc. przecenione zostały borówki amerykańskie.

Wraca promocja na napoje Solevita – 3 kupimy w cenie 2. 33 proc. taniej zapłacimy za mięso mielone wieprzowe firmy Rzeźnik, jeżeli kupimy jego trzy paczki. 20 proc. mniej możemy z kolei wydać na skrzydełka z polskiego kurczaka. W wyjątkowych supercenach także indyk, wołowina czy medaliony cielęce. 26 proc. taniej zapłacimy za frankfurterki z szynki, a 37 proc. taniej za polędwicę sopocką w plastrach.

Do 36 proc. mniej zapłacimy też za nabiał – ser rycki edam, ser tarty czy margarynę. W promocji czwarty produkt 84 proc. taniej kupimy skyr owocowy lub waniliowy.

Od jutra znów obowiązywały będą promocje na kawy i herbaty. Do 40 proc. taniej zapłacimy za kary Bellarom, Movenpick, Ice Frappe od Mokate czy Caffe latte lub carmel macchiato Strabucksa.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę od czwartku w sklepach sieci Lidl? Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną gazetkę Lidla i przejrzeć wszystkie promocje!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.