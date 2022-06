Gigantyczne promocje od poniedziałku w Lidlu! Przejrzyj nową gazetkę!

Od poniedziałku 27 czerwca w Lidlu pojawiają się zupełnie nowe oferty i promocje. Na półkach sklepu pojawią się produkty, których wcześniej nie było. Wszystkie z nich będą do kupienia co najmniej do środy 29 czerwca. Przejrzyj NAJNOWSZĄ GAZETKĘ LIDLA TUTAJ i przeczytaj poniżej, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę w sklepach sieci.

Najnowsza gazetka Lidla – promocje od poniedziałku 27 czerwca

Szczególne promocje w Lildlu

Już na PIERWSZYCH STRONACH GAZETKI LIDLA, sieć przedstawia nam promocje, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę – kliknij TUTAJ, aby przejrzeć je wszystkie. Taniej klienci kupią świeże jaja, polskiego kurczaka, łopatkę wieprzową, parówki, kiełbasę żywiecką czy szynkę konserwową. Na dalszych stronach znajdziemy pozostałe maksymalne obniżki cen – na polskie mięso mielone, sok jabłkowy, orzechy laskowe czy lody Gelati – zobaczcie je TUTAJ.

Owoce i warzywa przecenione w sklepach sieci Lidl

Na ryneczku Lidla znajdziemy owoce do 50 proc. taniej. Mniej zapłacimy za wszystkie, które najbardziej kojarzą nam się z latem – brzoskwinie, arbuzy, grejpfruty, ananasy, melony, banany czy czereśnie – kliknij w link i sprawdź sam!

Do 37 proc. mniej na ryneczku Lidla zapłacimy też od poniedziałku za warzywa – najtaniej za pomidory koktajlowe, ale też polską sałatę, marchew, fasolę szparagową, kalarepę czy bataty.

Przeceny na mięso w Lidlu

Od poniedziałku do środy taniej kupimy produkty firmy Morliny – kiełbasę, boczek i szynkę rodzinną. Bardzo tanio klienci kupią też ryby. Tanio też wszystko marki Pikok w formie XXL – parówki, kiełbasa żywiecka czy szynka konserwowa. Na półkach znajdziecie przecenionego pstrąga tęczowego, halibuta czy steki rybne z dzikiego łososia pacyficznego. Tanio również filety ze śledzia, szproty z puszki czy mini śledziki.

Lidl przecenia orzechy

Na półkach od poniedziału do 34 proc. mniej zapłacimy za orzechy. Specjalne promocje obowiązywać będą na pistacje, orzechy włoskie, migdały, nerkowce czy mieszanki orzechów – ZOBACZCIE WSZYSTKIE TUTAJ.

Przeceny na chemię i kosmetyki w sklepach sieci Lidl

Za proszek do prania OMO w formacie XXXL – zapłacicie od poniedziałku 30 proc. taniej – jedynie 39,99 zł za 100 prań! Mniej również kosztować będzie żel do prania kolorów – w przeliczeniu za jedno pranie zapłacicie 0,32 zł.

Przeceny też na dezodoranty i antyperspiranty dla kobiet – 3 kupimy w cenie 2. 20 proc. taniej zapłacimy za kremy nawilżające marki Cien. A jeżeli jeszcze nie zaopatrzyliście się w emulsję do opalania – teraz drugi produkt w Lidlu kupicie 50 proc. taniej. Podobnie brązujący balsam kolastyny – przy zakupie dwóch, jeden z nich kupicie za jedyne 8,99 zł. 50 proc. taniej zapłacimy za pastę do zębów Sensodyne przy zakupie dwóch produktów, 52 proc. z kolei za produkty do pielęgnacji stóp.

Co jeszcze znajdziecie w NAJNOWSZEJ GAZETCE LIDLA? Przejrzyjcie wszystkie oferty i przekonajcie się sami! Pamiętajcie – promocje obowiązują od poniedziałku 27 czerwca!

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.