Dodatkowe naklejki na Mocniaki z Biedronki. Zdobędziesz je w prosty sposób

Gang Mocniaków z Biedronki to maskotkowy hit. Sieć zaprezentowała aż 11 nowych bohaterów, którzy promują supermoce jedzenia. Pluszaki co roku skradają serca dzieciaków, a rodzice robią wszystko, by jak najszybciej podarować go swoim pociechom. Okazuje się, że jest ukryty sposób na ekspresowe zbieranie naklejek. Warto go poznać.

Tak szybciej zdobędziesz Mocniaka. Sposobów jest wiele

Sprawa z naklejkami zbieranymi na maskotki z Biedronki jest prosta. Wystarczy 15 znaczków, by otrzymać Mocniaka za darmo. Tradycyjnie, jeden otrzymuję się za zakupy w kwocie minimum 69 zł. Są też inne metody i dodatkowe sposoby.

Bonusowe naklejki otrzymuje się m.in. na cztery sposoby: za zakupy z Kartą Moja Biedronka lub aplikacją, zakup jakiegokolwiek warzywa lub owocu, zakup przynajmniej jednego z produktów z oferty „Mocny wybór” lub zakup przynajmniej jednego produktu z oferty specjalnej za minimum 10 zł. To jednak nie wszystko.

Ukryty sposób na zdobycie Mocniaka. Mało kto wie

Wielu klientów nie maj pojęcia, że aby zdobyć dodatkowe naklejki na Mocniaka, wystarczy paragon z Biedronki. Jeśli na zakupach zapłaciliśmy więcej niż 69 zł, na wydruku pojawia się specjalna informacja. Należy znaleźć tam rubrykę dotyczącą akcji promocyjnej. Gdy już ją mamy przed sobą trzeba uruchomić aplikację Biedronka na telefonie i wcisnąć czerwony napis „start” znajdujący się na dole ekranu. W głównym oknie aplikacji na górze znajduje się informacja o Gangu Mocniaków, wybieramy ją. Następnie wyskakuje okienko, które pokazuje, ile mamy naklejek do odebrania, a pod nią jest rubryka do wpisania kodu cyfrowego z paragonu. To tam wpisujemy kod i wciskamy przycisk „rozpocznij grę”.

Brzmi nie wiarygodnie? A jednak działa. Po tym jak wykonamy wspomniane czynności, aplikacja przeniesie nas na zewnętrzną stronę internetową Biedronki, gdzie będziemy mogli rozwiązać quiz edukacyjny. Gdy udzielimy poprawnych odpowiedzi, do naszego konta zostaną przypisane dodatkowe naklejki.

Naklejki zdobyte podczas rozwiązywania quizu można odebrać stacjonarnie w kasie sklepu, wystarczy pokazać wszystko na telefonie. Kasjer po odbiciu karty Moja Biedronka sczytuje i mówi, ile naklejek mamy do odebrania.

Kody cyfrowe z paragonów wcale nie muszą dotyczyć naszych zakupów, więc warto sięgać po wszystkie, jakie znajdą się na naszej drodze. Wystarczy, że zakupy przekroczyły kwotę 69 zł, a mamy szansę na ponowny quiz. Wiedzieliście o tym sposobie?

