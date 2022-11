Marek Zuber dla Wprost: To będzie dziwny kryzys. Zubożejemy, ale będzie praca

Ostateczne dane o inflacji za październik, które opublikował GUS, potwierdził oczekiwania ekonomistów: inflacja konsumencka wyniosła 17,9 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc. Potwierdziły się również szacunki wyrażone w tzw. szybkim szacunku inflacji, który został zaprezentowany 2 tygodnie temu. Również on wskazywał na to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,9 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9 proc. (przy wzroście cen towarów – o 19,5 proc. i usług – o 13 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc. (w tym towarów – o 2,1 proc. i usług – o 0,7 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Niewiele jaskółek, ale nic nie jest przesądzone

Jak to się przekłada na naszą codzienność?