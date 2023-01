Kiedy wypłata 14. emerytury? Szefowa ZUS wskazała termin

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prof. Gertruda Uścińska była w środę gościem „Sygnałów dnia" w radiowej Jedynce. W rozmowie poruszono m.in. kwestię 14. emerytury, która od tego roku ma być świadczeniem stałym. Szefowa ZUS mówiła o możliwym terminie wypłaty świadczenia.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

– Najprawdopodobniej w sierpniu. Czekamy na przyjęcie aktu prawnego w tym zakresie – powiedziała Uścińska.

14. emerytura prawdopodobnie w sierpniu, wcześniej jednak bo w marcu nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Według przyjętego przez rząd budżetu waloryzacja w tym roku ma wynieść 13,8 proc. Prowadzący audycję zwrócił uwagę, że waloryzacja na tym poziomie nie rekompensuje inflacji. Uścińska podkreśliła, że waloryzacja odnosi się – nie tylko w Polsce – do czynników ekonomicznych, które mówią o warunkach życia za zeszły rok.

– 13,8 proc. to jest szacunek. Ten wskaźnik bedzie ustalony na początku lutego, dlatego, że wzrost wynagrodzeń za ubiegły rok poda prezes GUS pod koniec stycznia bądź na początku lutego – powiedziała prezes ZUS, podkreślając, że trzynasta i czternasta emerytura ma być "uzupełnieniem" budżetu gospodarstw domowych seniorów.

Pytana o to, czy ZUS ma środki na waloryzację i dodatkowe świadczenia Uścińska podkreśliła, że miniony rok był wyjątkowo dobry, jeśli chodzi o pobór składek w systemie ubezpieczenia społecznego. – Pobraliśmy 376 mld zł. To jest bardzo dużo, w okolicach prawie 60 proc. w porównaniu do wpływów budżetu państwa. To oznacza, że pokryliśmy wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w prawie 84,8 proc. To historycznie największy stopień pokrycia składkami wydatków – wyliczała w rozmowie z rozgłośnią prezes ZUS.

Maleje grupa Polaków z marszu przechodzących na emeryturę

W internetowej części rozmowy szefowa państwowego ubezpieczyciela podała dane z których wynika, że rośnie grupa Polaków kontynuujących aktywność zawodową mimo możliwości przejścia na emeryturę. – W 2017 roku 83 proc. Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego natychmiast przechodziło na emeryturę. W tej chwili jest to ok. 61-62 proc. – podała Uścińska.

