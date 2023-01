Wiadomo, co z 14. emeryturą. Premier Mateusz Morawiecki zdradził szczegóły

Premier Mateusz Morawiecki przekazał 2 stycznia dobrą wiadomość dla emerytów i rencistów. Podczas konferencji prasowej powiedział, co z tegoroczną wypłatą 14. emerytury.

– Będziemy w najbliższym czasie już kierować ten projekt do prac rządowych, a później do Sejmu, tak żeby – mam nadzieję – do końca I kw. zamknąć już ten proces legislacyjny, aby 14. emerytalna była zagwarantowana w naszym systemie prawnym – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział także Marlena Maląg i Joachim Brudziński.

Premier mówił także, że finansowanie programów socjalnych, których wcześniej nie było, jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. – My w skuteczny sposób uszczelniliśmy budżet, przeznaczamy z niego dziesiątki miliardów złotych na elementy polityki społecznej, które nie istniały wcześniej: 500+, 300+, trzynastki, czternastki – powiedział premier.

14. emerytura. Ile otrzymają emeryci i renciści?

Jeśli nie będzie żadnych przeszkód w pracach legislacyjnych, wypłaty świadczeń mogą ruszyć w podobnym terminie, co w minionym roku. W roku ubiegłym zasady wypłat regulowała ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z nią, prawo do świadczenia w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. nabyły osoby, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekraczała kwoty 2,9 tys. zł.

Natomiast jeżeli wysokość emerytury przed dokonaniem odliczeń przekraczała kwotę 2,9 tys. zł, dodatkowa emerytura była pomniejszana o różnicę pomiędzy wysokością emerytury a kwotą 2,9 tys. zł. Najniższe świadczenie od 1 marca przyszłego roku ma wynieść co najmniej 1 588,44 zł. Dotychczas 14. emerytura była wypłacana dwukrotnie: w 2021 i 2022 r.

