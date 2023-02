Na giełdach czerwono. Polska zalicza niechlubny rekord

O około 2 proc. spadły wczoraj główne indeksy amerykańskiego rynku akcji (S&P 500 -2 proc., DJIA -2,06 proc., Nasdaq Composite -2,5 proc.). Dziś na giełdach Azji i Oceanii jedynym spośród głównych indeksów, który wzrósł był nowozelandzki NZX 50 (+0,61 proc.). Największy spadek – o 1,68 proc. – zanotował dziś koreański Kospi. Spadki cen akcji przeważały dziś rano również na giełdach europejskich (DAX -0,94 proc., CAC 40 -0,95 proc.).

WIG-20 z niechlubnym rekordem

Najsłabszym w Europie dziś rano był WIG-20 (-1,46 proc. ok. godz. 10:00). Spadały również wszystkie pozostałe główne indeksy GPW oraz indeksy sektorowe (najsilniej – o 3,65 ok. godz. 10:00 – WIG-Górnictwo). Wśród składników mWIG-u 40 najwyższy poziom od 2019 roku osiągnął dziś kurs akcji spółki Ciech. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś rano cen akcji spółek Sygnity oraz Rainbow Tours.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych wyszła dziś na najwyższy poziom od 3 lat. Najwyżej od 2012 roku była dziś rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Belgii.

Cena kontraktów na amerykański gaz ziemny notowanych na NYMEX-ie spadła dziś rano do najniższego poziomu od września 2020 (-2,07 proc. ok. godz. 9:40). Wczoraj cena kontraktów na gaz ziemny notowanych na rynku w Holandii spadła do najniższego przełomu od przełomu sierpnia i września 2021. Ropa taniała dziś rano o ok. 1 proc. (WTI -1,17 proc., Brent -1 proc.). Wczoraj cena kontraktów na kakao na ICE osiągnęła wczoraj najwyższy poziom od roku. Cena kontraktów na prawa do emisji dwutlenku węgla przekroczyły dziś po raz pierwszy w historii poziomu 100 euro/t.

Kursy walut z niewielkimi wahaniami

Kurs amerykańskiego dolara niewiele się dziś rano zmieniał (USD/JPY -0,18 proc., EUR/USD +0,06 proc.). Polski złoty minimalnie słabł (EUR/PLN 0,14 proc., USD/PLN +0,07 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara odbija się od poziomu 25000 USD (to szczyt z sierpnia ub.r.) spadając dziś ok. godz. 9:25 o 1,51 proc. w okolice 25000 USD. Kusi myśl, że jesteśmy w trakcie formowania się trwającej od sierpnia ub.r. formacji „odwróconej głowy z ramionami”, w której brakuje jeszcze „prawego ramienia” („lewe ramię” czerwiec-sierpień 2022, „głowa” sierpień 2022-luty 2023, prawe ramię „luty 2023-kwiecień 2023?”.

