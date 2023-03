Kryptowaluty z kolejnymi wzrostami. Na rynki wraca nastrój na ryzyko

W trakcie wtorkowej sesji na amerykańskim rynku akcji nie doszło do jakichś znaczących rozstrzygnąć (S&P 500 -0,16 proc., DJIA -0,12 proc., Nasdaq Composite -0,45 proc.). Wykres S&P 500 od początku lutego odbija się po raz kolejny od opadającej linii oporu wyznaczanej przez poziomy szczytów z 2 lutego, 7 lutego, 14 lutego, 6 marca, 22 marca i 27 marca. Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 rosła ok. godz. 9:25, o 0,72 proc.

Niepewność związana z kryzysem bankowym mija

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych pod wpływem niepokojących wieści napływających ostatnio z sektora bankowego atakowała w miniony piątek poziom swych minimów z połowy stycznia oraz początku lutego. Ostatecznie jednak do wyłamania się rentowności w dół poniżej tego poziomu wsparcie nie doszło i w poniedziałek i wtorek rentowność 10-latek rosła (ceny obligacji spadały). Dziś rano na tym rynku panowała stabilizacja.

Dziś rano na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały zwyżki głównych indeksów. Najsilniej – o 1,85 proc. – rósł Hang Seng. Również na najwyższy poziom od dwóch tygodni wyszedł dziś japoński Nikkei 225 (+1,33 proc.).

Giełdy w Europie próbują się odbić

Większość głównych indeksów europejskich rynków akcji kontynuowała próby odrabiania ostatnich start wywołanych ostatnimi niepokojami co do kondycji sektora bankowego (DAX +0,52 proc., CAC 40 +0,71 proc.).

WIG-20 na początku środowej sesji podjął próbę powrotu powyżej poziomu 1700 pkt, ale dosyć szybko początkowy wzrost został zniwelowany (-0,16 proc. ok. godz. 9:44). Swe próby przełamania poziomu szczytu z września 2021 kontynuował dziś rano WIG-Budownictwo, który osiągnął swój najwyższy poziom od 12 lat. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy od roku poziom osiągnął dziś rano kurs akcji spółki Eurocash. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Mostostal Zabrze, Ambra i Mirbud.

Ropa naftowa dalej drożeje

1,5 tygodnia temu ceny kontraktów na ropę naftową spadły do najniższego poziomu od grudnia 2021, ale od tamtej pory próbują odrabiać straty (dziś ok. godz. 9:30 WTI +0,93 proc., Brent +0,68 proc.). Do takiego odreagowania nie dochodzi na rynku gazu ziemnego. Cena kontraktów na ten surowiec energetyczny na NYMEX-ie (Henry Hub) od ponad tygodnia balansuje na krawędzi swego ustanowionego w lutym br. 2,5-letniego minimum.

Pod wpływem ostatnich niepokojów związanych z wydarzeniami w sektorze bankowym cena kontraktów na złoto na COMEX-ie po raz pierwszy od roku osiągnęła 1,5 tygodnia temu poziom 2000 USD/uncję. Pewne uspokojenie sytuacji, do którego doszło w ostatnich dniach, przełożyło się jednak na lekki spadek zainteresowania złotem i dziś rano cena tego kontraktu spadała o 0,56 proc., chociaż nadal utrzymywała się powyżej poziomu szczytu z początku lutego.

Kursy walut

Kurs euro względem tureckiej lity atakuje w tym roku poziom swego historycznego maksimum z grudnia 2021 (20,7314 TRY). Kilka takich prób przełamania tego poziomu podjętych od stycznia br. zakończyło się niepowodzeniem. Dziś rano kurs EUR/TRY ponownie zaatakował poziom swego rekordu sprzed 15 miesięcy, osiągając w pewnym momencie najwyższy w historii poziom 20,9465. I tym razem ten atak został oparty i ok. godz. 8:45 kurs EUR/TRY spadał o 0,13 proc. Jeśli ten atakowany od 2,5 miesięcy poziom oporu zostanie przełamany, można będzie tu zapewne liczyć na dalszą silną zwyżkę.

Już prawie 2 tygodnie utrzymuje się w pobliżu 9-miesięcznego maksimum konsolidacja kursu Bitcoina względem amerykańskiego dolara. Dziś ok. godz. 9:40 kurs BTC/USD zwyżkował o 3,35 proc., ponownie przekraczając poziom 28000 USD. 17 marca br. doszło na tym rynku do wyłamania w górę z kształtującej się od czerwca ub.r. formacji „odwróconej głowy z ramionami”. Jej rozmiary – ok. 62 proc. pomiędzy ok. 15500 USD a ok. 25000 USD – sugerują średnioterminową zwyżkę kursu do poziomu ok. 40000 USD. Oczywiście, gdyby kurs BTC/USD spadł ponownie wyraźnie poniżej poziomu 25000 USD, to założenie przestałoby być aktualne.

