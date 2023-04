Kotecki o obniżce stóp procentowych. „Nie ma dziś miejsca na takie dyskusje”

Obniżki stóp procentowych? Na razie trzeba o nich raczej zapomnieć. Pesymistyczne wizje dla kredytobiorców snuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.

– Nie ma miejsca na obniżki stóp procentowych w tym roku. Perspektywy schodzenia do celu inflacyjnego 2,5 proc. są bardzo odległe. Po projekcji marcowej wydarzyły się rzeczy ją podważające – tj. zmniejszenie wydobycia ropy naftowej przez OPEC oraz ryzyko, że ceny niektórych artykułów żywnościowych też nie będą tak szybko spadać, jak zakłada projekcja. Realizują się te ryzyka, które wskazywałyby, że inflacja CPI może być wyższa niż w projekcji marcowej – tym bardziej nie ma miejsca dziś na dyskusje o obniżkach stóp procentowych, w świetle informacji pokazujących, że projekcja inflacyjna marcowa może nie zostać zrealizowana" – powiedział Kotecki w rozmowie z ISBnews podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Stopy procentowe mogą wzrosnąć

Co więcej, członek Rady Polityki Pieniężnej uważa, że fakt powolnego zmierzania w kierunku celu inflacyjnego NBP, daje podstawy do twierdzenia, że należy być gotowym na podwyżki stóp procentowych.

– Powinniśmy prowadzić przewidywalną politykę pieniężną i nie zaskakiwać rynku. Nie widzę przestrzeni do obniżek stóp procentowych w tym roku, jeżeli będą realizowały się ryzyka, widzę ciągle jeszcze przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej. Tym bardziej że mamy specyficzny rok jeżeli chodzi o przewidywalność prowadzenia polityki fiskalnej. Choćby ostatnio pojawił się dodatkowy wydatek 10 mld zł dopłat dla rolników i prawdopodobnie będzie to za mała kwota – wskazał członek RPP.

Spadek inflacji może się zatrzymać

Ludwik Kotecki wspomniał także, że fakt, że obecnie mamy do czynienia ze spadkiem poziomu inflacji nie oznacza, że proces ten się nie odwróci.

– Może się zdarzyć, że dezinflacja wynikająca z efektów bazowych zatrzyma się i możemy, zobaczy inflację w II połowie roku wciąż na dwucyfrowym, ciągle wysokim poziomie i może trzeba będzie powrócić do podwyżek stóp. Może wystąpić potrzeba zaostrzenia polityki pieniężnej, by skompensować coraz luźniejszą politykę fiskalną – wyjaśnił Ludwik Kotecki.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Czytaj też:

Wyniki ankiety „Obserwatora Finansowego”Czytaj też:

Kiedy obniżka stóp procentowych? Padła data