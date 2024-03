Balcerowicz nie oszczędza Tuska. "W dziedzinie gospodarki widzę kontynuację PiS-izmu"

Były wicepremier, minister finansów Leszek Balcerowicz był w piątek gościem "Porannej rozmowy RMF FM". Dziś przypada 100 dni od powołania gabinetu Donalda Tuska. Pytany o ocenę tego okresu, Balcerowicz pochwalił rząd za działania na rzecz naprawy wymiaru sprawiedliwości. Nie szczędził natomiast słów krytyki, jeśli chodzi o posunięcia gospodarcze – W dziedzinie gospodarki widzę kontynuację PiS-izmu – powiedział Balcerowicz.

Balcerowicz krytykuje Tuska

Były wicepremier krytykował rząd, że nie ma nawet zapowiedzi „odwrócenia PiS-owskich nacjonalizacji, czyli upolitycznienia gospodarki", a także naprawy finansów publicznych.

– W dziedzinie polityki gospodarczej Tusk i PO, w trakcie kampanii wyborczej licytowali się z PiS-em. Na przykład: kto da więcej, kto szybciej wprowadzi 800 plus? – ubolewał szef resortu finansów w latach 1989-1991 oraz 1997-2000. – To była degradacja jakości debaty na temat polityki gospodarczej, w sytuacji, gdy Polska ma bardzo duży deficyt budżetowy i płaci za to wysokie odsetki – dodał.

Balcerowicz podkreślił, że podtrzymuje opinię, że „100 konkretów na 100 dni to populizm obliczony na naiwność". – Tam nie ma rzeczy najważniejszych. Nie ma reformy finansów publicznych i nie ma nic na temat redukcji rozdętego sektora firm państwowych. To są zasadnicze rzeczy. Są tam natomiast rzeczy, które budzą wątpliwości – powiedział były wicepremier.

Pytany w internetowej części rozmowy o ocenę szkolną dla rządu Donalda Tuska w skali 1-6, Balcerowicz powtórzył, że bardzo wysoka ocena należy się za naprawę praworządności, a bardzo niska ocena za naprawę gospodarki. – Pięć-sześć (za naprawę praworządności), dwója, jeśli chodzi o naprawę finansów publicznych i gospodarki – podsumował Balcerowicz.

