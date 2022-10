Rynek pracy w Kielcach – czym się charakteryzuje?

Kielce – historia miasta a obecny rynek pracy

Kielce to bardzo stare miasto – pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z 1081 roku. Wieki temu była to osada, na terenie której bartnicy oraz myśliwi dokonywali wymian mięsa, skóry i miodu na ziarno czy inne artykuły rolnicze. Tradycje przemysłowe Kielc również rozwijały się tutaj od wieków (obróbka i wytop metali czy wydobycie rud). W historii miasta zdarzały się okresy niezwykle trudne, np. zniszczenie Kielc podczas wojny ok. 1141 roku czy najazdy tatarów. W roku 1496 otrzymało swój herb, na którym widnieją złote litery CK (skrót od łacińskiego Civitas Kielcensis) na czerwonym tle. Herb ten został nadany przez Fryderyka Jagiellończyka – polskiego królewicza, kardynała oraz prymasa.

Rozkwit miasta rozpoczął się w XV wieku, a kolejne stulecia to dalszy rozwój – eksploatacja rud miedzi, ołowiu, żelaza, prawa do jarmarków, budowa drogi do Bodzentyna, powstanie rynku oraz murowanego ratusza – to były niezwykle ważne dla miasta wydarzenia. Umożliwiły one rozwój gospodarczy i kulturowy.

Kielce a gospodarka miasta

Gospodarka Kielc jest ściśle związana z wydobyciem i przetwórstwem rud miedzi, ołowiu, piaskowców, wapieni, marmurów oraz żelaza, w które rejony te są niezwykle bogate. W wieku XIX Kielce posiadały tylko niewielkie zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, jednak po I Wojnie Światowej nastąpił duży skok w rozwoju gospodarczym. Huta „Ludwików” (1948 roku przekształcona w Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych) oraz zakłady „Granat” działały już w okresie międzywojennym, w mieście powstały również kamieniołomy, zakłady wapiennicze, fabryka mebli czy spółdzielcze zakłady przemysłu spożywczego. W kolejnych latach w Kielcach powstawały kolejne przedsiębiorstwa, co sprawiło, że obecnie miasto jest siedzibą wielu dużych, dobrze prosperujących firm. Jest centrum gospodarczym swojego regionu. Jest to bardzo ważna informacja dla osób zainteresowanych pracą i mieszkaniem w tym mieście. Świadczy ona o dużej różnorodności – oferty pracy w Kielcach dotyczą zróżnicowanych gałęzi gospodarki i rozmaitych branż.

Kieleckie przedsiębiorstwa – kilka znanych firm:

Vive Textile Recycling (import, sortowanie i sprzedaż odzieży używanej),

Iskra Zakłady Precyzyjne Sp. z o.o. (produkcja świec zapłonowych i żarowych),

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” (produkcja artykułów spożywczych, w tym popularnego Majonezu Kieleckiego),

Barlinek (produkcja warstwowych podłóg drewnianych),

Cersanit (produkcja ceramiki sanitarnej oraz płytek ceramicznych i gresów),

Nomi (sieć sklepów budowlanych; w całej Polce posiada 30 oddziałów),

Chemar S.A (produkcja urządzeń dla cukrowni, rafinerii oraz fabryk, a także armatury i rurociągów ciśnieniowych),

Kolporter (największy w Polsce dystrybutor prasy, właściciel około 550 Saloników Kolportera)

CPP Prema SA (projektowanie, produkcja oraz dystrybucja maszyn pneumatycznych, największy polski producent pneumatyki siłowej i sterującej).

North Fish (ta sieć znanych restauracji serwujących głównie dania rybne, ale również wegetariańskie także ma siedzibę w Kielcach).

Rynek pracy w Kielcach – potrzebni specjaliści

Oferty pracy w Kielcach są bardzo różnorodne, ze znalezieniem zatrudnienia wiele zawodów nie będzie miało większego problemu. Elektrycy i elektromonterzy są często poszukiwani, podobnie jak kierowcy samochodu ciężarowego – oferty pracy dotyczą zarówno tras krajowych, jak i międzynarodowych. Deficyt rąk widoczny jest również w zawodach takich jak lekarz, położna, pielęgniarka czy ratownik medyczny. W związku z obecnością dużej liczby firm w Kielcach potrzebni są również samodzielni księgowi, którzy mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki. Budowlańcy również są poszukiwani, w szczególności operatorzy maszyn budowlanych, murarze czy tynkarze. Osoby wykonujące powyższe zawody mają małą konkurencję. Proces rekrutacyjny będzie zatem stosunkowo krótki.

Rynek pracy w Kielcach – te zawody mogą mieć problem ze znalezieniem pracy

Mimo tego, że rynek pracy w Kielcach jest bardzo różnorodny, istnieje jednak kilka zawodów, które będą miały większy problem ze znalezieniem pracy. Oferty pracy w Kielcach rzadziej dotyczą np. ekonomistów, mamy tutaj do czynienia z nadwyżką. W podobnej sytuacji będą filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy, a także filolodzy i tłumacze. Pedagodzy, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej oraz specjaliści administracji publicznej również należą do zawodów nadwyżkowych w Kielcach. Z dużą konkurencją muszą również liczyć się specjaliści technologii żywności i żywienia. Osoby wykonujące te zawody niestety bardzo często pozostają bezrobotne przez dłuższy okres. Pamiętajmy, że skutki bezrobocia przyczyniają się nie tylko do zubożenia. Bezrobocie wiąże się również z wykluczeniem społecznym czy pogorszeniem relacji rodzinnych. Widoczny jest również negatywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Kielce – jak znaleźć pracę?

W dzisiejszych czasach większość pracodawców swoje oferty umieszcza na portalach internetowych. Oczywiście Kielce nie odbiegają w tej kwestii od innych miast w naszym kraju. Internet będzie zatem naszym głównym źródeł atrakcyjnych ofert. Warto jednak sprawdzać również oferty w Wojewódzkim i Powiatowym Urzędzie Miasta. Urzędy świadczą również usługi dodatkowe, a dzięki doradztwu sprawniej przejdziesz przez proces rekrutacyjny. Choć większość tamtejszych ofert będzie dotyczyła głównie stanowisk na niższych stopniach, to wykwalifikowani specjaliści również znajdą ogłoszenia dla siebie.

Im większa konkurencja, tym bardziej liczyć się będzie doświadczenie oraz doskonale napisane profesjonalne CV. Wiele pracodawców kieleckich firm doceni również osobiste dostarczenie CV. Wymaga to oczywiście poświęcenia i jest nieco czasochłonne, ale może dać oczekiwane rezultaty w postaci wymarzonej pracy. Przeglądając oferty pracy w Kielcach, zwróć również uwagę na mniej popularne sposoby poszukiwania. Pracodawcy wciąż chętnie umieszczają swoje ogłoszenia w lokalnych gazetach, telewizji i rozgłośniach radiowych, a także w prywatnych agencjach pośrednictwa pracy.

Kielce – oferty pracy dla Ukraińców

Osoby z obywatelstwem ukraińskim od dawna obecni są na polskim rynku pracy. Nasi zagraniczni sąsiedzi, którzy wyrobili sobie nr PESEL, mogą na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy podjąć legalną pracę. Ukraińcy i Ukrainki również w Kielcach mogą liczyć na liczne propozycje. Pracę znajdą zarówno osoby znające język polski, jak i bez znajomości naszego ojczystego języka. W pracach fizycznych i rzemieślniczych brak znajomości języka raczej nie będzie przeszkodą – oczywiście warto nauczyć się jego podstaw, ułatwiona komunikacja zawsze będzie mile widziana. Znajomość języka otwiera drogę otrzymania pracy w zawodzie uprawianym poprzednio w Ukrainie. Przepisy pozwalają już obywatelom Ukrainy na podjęcie pracy w zawodach regulowanych jak, np. lekarz czy nauczyciel. Oferty pracy w Kielcach są liczne, w wielu przypadkach brakuje pracowników, dlatego osoby, które uciekły przed wojną, nie będą mieć większych problemów z podjęciem pracy.

