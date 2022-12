Europejski kryzys energetyczny trwa. Ten kalkulator pozwoli ci oszczędzić prąd

E.ON Polska zaprezentowała świąteczną odsłonę Kalkulatora Online Szkoda Prądu, ułatwiającego kontrolę zużycia energii elektrycznej w domach. Zawiera on porady dotyczące tego, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie prądu w mieszkaniu i prezentuje statystyki dotyczące najbardziej „energożernych” urządzeń. Na specjalnym kalkulatorze można oszacować zużycie energii: w tym celu trzeba zsumować liczbę urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach i czas korzystania z nich.

Ze strony możemy się dowiedzieć, że za 30 proc. zużycia prądu odpowiada zasilanie telewizora, komputera i sprzętu audio. Za 17 proc. faktury odpowiadają sprzęty wykorzystywane do gotowania i zmywania. Kolejne 14 proc. to koszty prania i suszenia ubrań, a 13 proc. generuje oświetlenie. Lodówka i zamrażalnik odpowiadają za 11 proc. średniego zużycia.

Europejski kryzys energetyczny

Od wielu miesięcy kraje Unii Europejskiej mierzą się z wysokimi cenami prądu. W ogromnej mierze to skutek agresji Rosji na Ukrainę i towarzyszącym jej sankcjom na rosyjskie surowce energetyczne. Spowodowało to znaczące przyspieszenie działań na rzecz popularyzacji alternatywnych źródeł energii. Na czwartkowym szczycie UE w Brukseli prezydenci i premierzy dokonali przeglądu środków wdrażanych w walce z kryzysem energetycznym i podjęli się wypracowania dalszych wytycznych.

Kilka zasad do stosowania w codziennym życiu

Autorzy strony przypominają, by rozważnie korzystać ze sprzętów. Zachęcają, by nie trzymać przez cały dzień laptopa „na kablu”, lecz rozłączać go, gdy sprzęt będzie w pełni naładowany. „Wyłączaj programy, których nie używasz. Gry komputerowe, programy przetwarzające video, animacje i grafikę 3D angażują procesor i kartę graficzną.

Jeśli grzejnik znajduje się pod oknem, warto nad nim umieścić parapet, gdyż zapobiega pionowemu wznoszeniu się powietrza. Jeśli grzejnik znajduje się w jakimś innym miejscu, dobrze powiesić nad nim półkę.

Do kuchenek elektrycznych używaj naczyń z płaskim dnem. Jeśli dno nie przylega do płyty, gotowanie zużywa nawet 50 proc. więcej prądu. Podczas pieczenia nie otwieraj zbyt często drzwiczek piekarnika. Dzięki temu utrzymasz w nim odpowiednią temperaturę i zmniejszymy pobór prądu przez to urządzenie.

Kto nie posiada zamrażarki typu no Frost (wyposażonej w system zapobiegający powstawaniu szronu i lodu), musi regularnie odmrażać urządzenie. Każde 5 mm lodu w komorze zwiększa zużycie prądu o ok. 30 proc., bo zamrażarka potrzebuje więcej energii, by utrzymać zupełnie niepotrzebną pokrywę lodu.

Ograniczmy zużycie w godzinach szczytu

Polskie Sieci Energetyczne publikują na swojej stronie internetowej informacje o godzinach szczytu. Ministerstwo klimatu zachęca do oszczędzania energii w tych godzinach, żeby odciążyć sieć.

„Właśnie w tych godzinach każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej” – czytamy na stronie resortu.

Jak czytamy na stronie PSE, we wtorek godziny szczytu przypadają na okres pomiędzy godz. 16 a 18. Z kolei w środę największe obciążenie sieci ma wystąpić między godz. 11 a 13.

Jak czytamy na stronie, w przypadku bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie będą wyznaczały cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie.

Czytaj też:

W tych godzinach oszczędzaj energię. PSE informuje o największym obciążeniu sieciCzytaj też:

Jak oszczędzać energię w domu? Kilka prostych kroków.