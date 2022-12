W tych godzinach oszczędzaj energię. PSE informuje o największym obciążeniu sieci

Polskie Sieci Energetyczne publikują na swojej stronie internetowej informacje o godzinach szczytu. Ministerstwo klimatu zachęca do oszczędzania energii w tych godzinach, żeby odciążyć sieć.

„Właśnie w tych godzinach każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej” – czytamy na stronie resortu.

Godziny szczytu

Jak czytamy na stronie PSE, we wtorek godziny szczytu przypadają na okres pomiędzy godz. 16 a 18. Z kolei w środę największe obciążenie sieci ma wystąpić między godz. 11 a 13.

Jak czytamy na stronie, w przypadku bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie będą wyznaczały cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie.

– Dlatego też ograniczenie zużycia jest najlepszym sposobem na obniżenie kosztów energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę sytuacji w systemie, na czym korzystamy wszyscy – mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. – System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności ograniczania dostaw energii. Mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną i promować solidarne zachowania wszystkich odbiorców.

Oszczędzanie energii

PSE radzi, by w godzinach szczytu, jeśli to możliwe, wyłączać najbardziej energochłonne urządzenia, jak np. pralki czy odkurzacze. Zachęca także do wyłączenia komputera i telewizora, jeśli nie są one nam niezbędne.

