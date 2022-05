Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – ile wynosi i jak się o nie starać?

Pobyt w szpitalu zazwyczaj jest stresującym przeżyciem – zarówno w roli pacjenta, jak i osoby odwiedzającej. Leżeniu na szpitalnym łóżku nierzadko towarzyszy także ból i cierpienie. To także przebywanie z dala od bliskich oraz niemożność pracy, co prowadzi do otrzymania niższego wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość otrzymania odszkodowania za pobyt w szpitalu. Komu i kiedy przysługuje? Ile można dostać? Podpowiadamy!

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – kiedy przysługuje?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić w przypadku chęci starania się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu, jest posiadanie ważnego ubezpieczenia na wypadek choroby. To dzięki tej polisie możemy otrzymać dodatkowe środki za pobyt w lecznicy – oczywiście pod pewnymi warunkami.

Polisa na wypadek choroby oferowana jest przez większość towarzystw ubezpieczeniowych jako ubezpieczenie indywidualne lub przez pracodawców w ramach ubezpieczenia zbiorowego. Można znaleźć najróżniejsze warianty tego produktu – polisa może obejmować zarówno pobyt w szpitalu, jak i zwrot kosztów poniesionych na leki, zabiegi, rehabilitacje czy inne czynności i wydatki powstałe w związku z przebywaniem w placówce. Jeśli chcesz samodzielnie zakupić tego rodzaju ubezpieczenie, możesz to zrobić stacjonarnie u wybranego ubezpieczyciela, przez internet, korzystając z porównywarek ubezpieczeń lub odwiedzając stronę towarzystwa ubezpieczeniowego lub telefonicznie za pomocą infolinii ubezpieczalni.

Kto może otrzymać odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Szczegóły każdego ubezpieczenia zawarte są w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy o polisę, zwróć więc uwagę na wszelkie warunki i wyłączenia znajdujące się w tym dokumencie.

W przypadku ubezpieczenia szpitalnego każde towarzystwo ubezpieczeniowe również reguluje jego zasady. W większości ofert możesz jednak znaleźć następujące warunki uprawniające do otrzymania odszkodowania za pobyt w szpitalu:

pobyt w szpitalu trwał min. 3 lub 4 dni,

pobyt może trwać krócej, jeśli pacjent przebywa na oddziale intensywnej terapii,

hospitalizacja jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku lub choroby,

hospitalizacja była związana z radioterapią lub chemioterapią,

pacjent przebywał w szpitalu znajdującym się na terenie Polski,

wszystkie składki ubezpieczenia były regularnie opłacane.

Komu nie przysługuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje swoją polisą jedynie pobyty szpitalne w placówkach znajdujących się na terytorium Polski, dlatego ubezpieczenie nie zadziała w przypadku wizyty w zagranicznej placówce, np. podczas wakacji. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone również w przypadku pobytów krótszych niż 3-4 dni. Częstym wyłączeniem jest również pobyt w szpitalu na skutek urazu spowodowanego podczas wykonywania sportów wyczynowych – dla tego rodzaju sportów potrzebne będzie dodatkowe, specjalne ubezpieczenie. Na odszkodowanie nie mogą również liczyć osoby, które doznały wypadku pod wpływem środków odurzających oraz alkoholu.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Nie ma jednej stałej ceny ubezpieczenia szpitalnego. Wszystko zależy przede wszystkim od oferty danego ubezpieczyciela. Polisy różnią się od siebie zarówno wysokością składki, wysokością odszkodowania, jak i zakresem obowiązywania. W przypadku ubezpieczeń medycznych towarzystwa ubezpieczeniowe przeprowadzają indywidualne ankiety medyczne, podczas których zbierane są informacje dotyczące wieku, stanu zdrowia i przebytych chorób. Na ich podstawie określane jest ryzyko zachorowania, a co za tym idzie wyliczany jest koszt ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu.

Wysokość miesięcznej składki polisy zaczyna się już od kilkunastu złotych. Im wyższa składka ubezpieczeniowa, tym wyższe odszkodowanie możesz otrzymać. W przypadku chęci zakupu dodatkowych ubezpieczeń i ich rozszerzeń, składka będzie oczywiście wyższa. Przydatnym rozszerzeniem może się okazać assistance medyczny (obejmujący m.in. dowóz leków, transport medyczny, pomoc psychologiczną oraz domową czy konsultacje specjalistyczne), NNW uraz ciała, rehabilitacja czy operacja chirurgiczna.

Ile wynosi odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Od czego zależy odszkodowanie za pobyt w szpitalu? Przede wszystkim od wysokości składek oraz długości, okoliczności i przyczyny pobytu w placówce. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, można liczyć na wypłatę odszkodowania w kwocie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za każdy dzień pobytu w lecznicy. Niektórzy ubezpieczyciele oferują jednorazową wypłatę za cały pobyt, która maksymalnie może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za dłuższe pobyty w lecznicy przysługują zwykle wyższe odszkodowania. Dlatego bardzo ważne jest to, by zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których zawarte są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania odszkodowania za pobyt w szpitalu.

Warto dodać, iż niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wypłatę odszkodowania w przypadku pobytu w uzdrowisku, sanatorium czy placówce rehabilitacyjnej, a także za leczenie przebyte w placówkach prywatnych.

Gdzie się starać o odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu można otrzymać, składając odpowiedni formularz do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zakupiłeś polisę. Należy go złożyć dopiero po wyjściu ze szpitala, a można to zrobić na kilka sposobów: osobiście, odwiedzając placówkę ubezpieczeniową, przez internet, wysyłając dokumenty e-mailem lub za pomocą specjalnego formularza na stronie ubezpieczyciela lub za pośrednictwem poczty.

Co należy przygotować do odszkodowania za pobyt w szpitalu? Niezbędne będą następujące dokumenty:

formularz z towarzystwa ubezpieczeniowego,

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

opis okoliczności zdarzenia,

dokumentacja medyczna potwierdzająca pobyt w szpitalu.

Czy należy się odszkodowanie z ZUS za pobyt w szpitalu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca odszkodowania za pobyt w szpitalu. Jest to jednak pierwsza instytucja, do której należy się zwrócić w przypadku choroby lub pobytu w szpitalu z uwagi na przysługujący zasiłek choroby. Wysokość zasiłku wynosi 70% otrzymywanego wynagrodzenia i wyliczany jest za każdy dzień choroby. W sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w pracy lub w drodze do pracy i skutkował on pobytem w szpitalu, można liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości 100% otrzymywanej pensji. Warunkiem jest odprowadzanie składek do ZUS-u przez danego pracownika.

Odszkodowanie za popełniony błąd lekarski

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pacjent ucierpi na skutek błędu popełnionego przez lekarza lub innego członka personelu medycznego. Wówczas nie trzeba posiadać wykupionego ubezpieczenia medycznego – takie odszkodowanie przysługuje bowiem każdemu. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, by starać się o otrzymanie świadczenia, jest udanie się do dyrekcji szpitala i przedstawienie żądania wypłaty. Bezpośredni kontakt z szpitalem może skutkować szybkim rozwiązaniem sprawy, ponieważ wiele placówek godzi się na wypłacenie odpowiedniej kwoty i załagodzenie sytuacji. W przypadku odmowy i nieprzyznania się do winy, należy zgłosić sprawę do sądu.

Odszkodowanie za popełniony błąd lekarski może przybrać różne formy. Możesz ubiegać się o:

świadczenie pieniężne wynoszące nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – w zależności od popełnionego błędu i jego skutków,

zadośćuczynienie,

rentę – w sytuacji niezdolności do pracy wynikającej z popełnionego błędu lekarskiego.

