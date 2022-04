Praca zdalna w Polsce – w jakich branżach najłatwiej o zatrudnienie?

Badania pokazują, że obecnie ponad połowa firm w Polsce oferuje możliwość pracy w innym miejscu niż ich siedziby. Mało tego, w dużych miastach – takich o populacji powyżej 200 tysięcy ludzi – ponad 30 proc. zatrudnionych osób pracuje zdalnie. Z czego to wynika i jakich branż dotyczy? Wyjaśniamy.

Praca zdalna, czyli jaka?

Praca zdalna to wykonywanie obowiązków pracowniczych z dowolnego miejsca na świecie – innego niż stacjonarna siedziba firmy. W dobie Internetu jest to możliwe w wielu przedsiębiorstwach. Coraz więcej firm i pracowników decyduje się na taką formę współpracy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż obie strony zauważyły, że do większej części obowiązków obecność w biurze jest całkowicie zbędna. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma oszczędza na sprzęcie i powierzchni biurowej, a zatrudniona osoba może zmniejszyć swoje wydatki na dojazdy i zaoszczędzić przy tym czas.

Dlaczego praca zdalna jest tak powszechna?

Praca zdalna jest powszechna, ponieważ niesie korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Firma oszczędza, a zatrudniona osoba może godzić obowiązki zawodowe z innymi zajęciami. Praca zdalna jest więc świetnym rozwiązaniem dla młodych mam oraz osób uczących się. Może być także ciekawym pomysłem na dodatkowy zarobek dla zatrudnionych na etacie.

Rodzaje pracy zdalnej

Pracę zdalną można wykonywać jako:

stały pracownik firmy , która godzi się na wykonywanie obowiązków poza swoją siedzibą;

, która godzi się na wykonywanie obowiązków poza swoją siedzibą; freelancer, który samodzielnie pozyskuje klientów i ustala własne stawki za wykonywane usługi.

Freelancer, będący specjalistą w swojej dziedzinie, ma zdecydowanie większe pole manewru niż pracownik na etacie i może przebierać wśród ofert praktycznie z całego świata – pod warunkiem oczywiście, że świetnie zna język angielski.

Kto może pracować zdalnie?

Zdalnie z całą pewnością może pracować każda osoba, która swoje obowiązki wykonuje głównie na komputerze, ale nie tylko. Praca online to także doskonałe rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych. Na ten rodzaj zatrudnienia decydują się także uczniowie i studenci oraz młode mamy.

Praca zdalna dla mam

Praca zdalna to idealne rozwiązanie dla mam, które chcą połączyć pracę z opieką nad dzieckiem. W Internecie można znaleźć ogrom platform oferujących zdalne zlecenia. Zajmujesz się grafiką, social mediami, programujesz albo tłumaczysz teksty? Możesz więc zarejestrować się na jednej z nich i zdobywać nowe projekty. Większość z nich działa na zasadzie bezpłatnej rejestracji, pobierając jedynie prowizję od Twojego zarobku (od kilku do 30 proc. wartości zamówienia). Jako młoda mama możesz także pracować zdalnie jako:

wirtualna asystentka,

copywriterka,

dziennikarka,

mistrzyni pieczenia ciast na zamówienie,

konsultantka telefoniczna.

W jakich branżach można pracować zdalnie?

Do najpopularniejszych branż, w których można pracować zdalnie, należą:

branża informatyczna – czyli np. programiści, testerzy oprogramowania, graficy komputerowi;

– czyli np. programiści, testerzy oprogramowania, graficy komputerowi; branża reklamowa – czyli m.in. copywriterzy, osoby obsługujące kanały w social mediach, fotografowie;

– czyli m.in. copywriterzy, osoby obsługujące kanały w social mediach, fotografowie; call center – w tym pracownicy biur obsługi klienta, doradcy telefoniczni, rejestratorzy medyczni, osoby obsługujące czaty firmowe;

– w tym pracownicy biur obsługi klienta, doradcy telefoniczni, rejestratorzy medyczni, osoby obsługujące czaty firmowe; telemedycyna – dotyczy tych specjalizacji, w których możliwe są konsultacje online lub przez telefon, np. psychiatrii;

– dotyczy tych specjalizacji, w których możliwe są konsultacje online lub przez telefon, np. psychiatrii; tłumaczenia – dokumentów, książek, stron internetowych;

– dokumentów, książek, stron internetowych; rękodzielnictwo ;

; handel – większość sklepów da się prowadzić online;

– większość sklepów da się prowadzić online; pieczenie ciast i tortów na zamówienie;

na zamówienie; prace biurowe – wprowadzanie danych, archiwizacja danych, księgowość;

– wprowadzanie danych, archiwizacja danych, księgowość; edukacja – udzielanie e-korepetycji z różnych przedmiotów.

Oferty pracy zdalnej – gdzie ich szukać?

Internet to najlepsze miejsce do znalezienia pracy zdalnej. Istnieje wiele stron www i portali, zawierających bazę ofert z różnych branż. Poza tym, możesz skorzystać z aplikacji typu:

Facebook – poszukaj grup tematycznych związanych z interesującym Cię zawodem; pracodawcy bardzo często poszukują pracowników za ich pośrednictwem;

– poszukaj grup tematycznych związanych z interesującym Cię zawodem; pracodawcy bardzo często poszukują pracowników za ich pośrednictwem; LinkedIn – na swoim profilu będziesz mógł zaznaczyć, że nie chcesz pracować stacjonarnie, co będzie wyraźnym sygnałem dla pracodawcy.

Możesz również odezwać się bezpośrednio do firmy, z którą chciałbyś nawiązać współpracę albo popytać znajomych, czy w ich miejscu zatrudnienia nie szukają dodatkowego pracownika. Jeśli obecnie pracujesz stacjonarnie na etacie, a widzisz możliwość pracy w domu, możesz porozmawiać o takim rozwiązaniu ze swoim szefem. Istnieje duża szansa, że nie będzie miał nic przeciwko zmianie charakteru Twojej pracy.

Jak przygotować się do pracy zdalnej?

Do pracy w domu należy się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim trzeba:

wygospodarować sobie wygodne stanowisko pracy , a najlepiej (o ile to możliwe) osobny pokój;

, a najlepiej (o ile to możliwe) osobny pokój; mądrze zorganizować sobie pracę , w tym ustalić jej konkretne godziny;

, w tym ustalić jej konkretne godziny; zaopatrzyć się zarówno w dobry sprzęt, jak i wygodne krzesło biurowe ;

; zadbać o szybkie łącze internetowe.

Warto też porozmawiać z domownikami i uprzedzić ich, w jakich godzinach będziesz niedostępny oraz poprosić, aby w miarę możliwości nie zakłócali Twojego dnia pracy. Jeśli masz zwierzę, to oczywiście możesz pójść z nim na spacer czy je nakarmić (dzięki temu zrobisz sobie naturalną przerwę), jednak postaraj się, aby Cię nie rozpraszało i nie odciągało od pracy.

Coworking

Pracując zdalnie, warto od czasu do czasu zmieniać otoczenie. Co to znaczy? Żeby pracować nie tylko w domu, ale również w kawiarni, na świeżym powietrzu czy w przestrzeni coworkingowej. Coworking to naprawdę świetne rozwiązanie, które polega na wynajęciu biurka – na kilka godzin albo kilka miesięcy – w specjalnie przeznaczonym do tego biurowcu. Przestrzeń coworkingowa udaje biuro, ale jest w niej znacznie przyjemniej a do tego cicho jak w domu. Każdy pracuje nad swoim projektem przy własnym biurku i nie rozprasza innych.

Zalety pracy zdalnej

Praca zdalna ma wiele zalet, na przykład:

pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazdy;

na dojazdy; nie wymaga od pracownika dress code (nie licząc rozmów przed kamerką);

(nie licząc rozmów przed kamerką); zapewnia tzw. work-life balance , ponieważ pozwala dostosować godziny pracy do swoich potrzeb;

, ponieważ pozwala dostosować godziny pracy do swoich potrzeb; umożliwia zatrudnienie w dowolnym miejscu w Polsce;

w Polsce; ogranicza koszty zatrudnienia dla pracodawców;

pozwala się skupić i umożliwia pracę w komfortowych warunkach.

Praca zdalna – o tym pamiętaj

Praca zdalna wymaga samodyscypliny. Chcąc pracować w domu, pamiętaj więc o:

nieodkładaniu pracy na później – możesz nie wyrobić się ze zleceniem na czas;

– możesz nie wyrobić się ze zleceniem na czas; wychodzeniu do ludzi – praca w odosobnieniu może źle wpłynąć na komfort psychiczny, dlatego warto szukać kontaktu z drugim człowiekiem;

robieniu przerw i regularnym ruchu – praca w domu sprzyja siedzeniu przed ekranem przez cały dzień, najpierw w pracy a potem w czasie wolnym; łatwo zapomnieć o dotlenianiu się, a jest to bardzo ważne dla Twojego zdrowia;

– praca w domu sprzyja siedzeniu przed ekranem przez cały dzień, najpierw w pracy a potem w czasie wolnym; łatwo zapomnieć o dotlenianiu się, a jest to bardzo ważne dla Twojego zdrowia; konsultowaniu się z innymi pracownikami – jeśli czegoś nie wiesz, pytaj; możesz napisać maila albo zadzwonić; nie „zamykaj się” na innych tylko dlatego, że macie ze sobą bezpośredniego kontaktu.

Praca zdalna to rodzaj zatrudnienia, który rozwija się błyskawicznie nie tylko na świecie, ale również w Polsce. Zakłada się, że w ciągu najbliższych lat nawet 60% pracowników będzie wykonywało obowiązki poza siedzibą firmy. Takie rozwiązanie ma wiele zalet zarówno dla pracodawcy, jak i osoby zatrudnionej. Wymaga jednak kredytu zaufania dla pracownika i jego samodyscypliny. W tej sytuacji dobra organizacja pracy to podstawa, inaczej można nie radzić sobie z wykonywaniem obowiązków w przestrzeni domowej.

