Rynek pracy w Krakowie — na co trzeba zwrócić uwagę?

Obecnie możemy zauważyć zmiany na rynku pracy w całej Polsce. Dzięki systematycznie jednak powoli malejącej stopie bezrobocia pojawia się coraz więcej ofert pracy dla osób w każdym wieku i z różnym wykształceniem. Jeszcze niedawno opinia powszechna opierała się na tezie, że do znalezienia dobrze płatnej pracy należy ukończyć studia. Współczesny rynek zaczyna odbiegać od tego stwierdzenia, co doskonale pokazuje ciągle rosnące zapotrzebowanie na fachowców, pracowników fizycznych oraz pracowników produkcyjnych. Aby zachęcić kandydatów do tego typu zatrudnienia, pracodawcy powoli podwyższają stawki oferowane pracownikom w tych branżach. Czy oznacza to, że wykształceni specjaliści mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w Krakowie?

Rynek pracy w Krakowie

Kraków zaliczany jest do jednym z najpiękniejszych miast Polski. Co roku przyciąga miliony turystów, nie tylko z całego kraju, ale także z całej Europy. Nic więc dziwnego, że miasto rozwija się z szalonym tempie. Sytuacja ta procentuje także dynamicznym rynkiem pracy, który otwiera się na wszystkie branże i poszukuje pracowników o różnym poziomie wykształcenia, doświadczenia i wieku. Turyści skutecznie napędzają szybki wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników. Ponadto przyciągają inwestorów, którzy chcą zainwestować swój kapitał zarówno w samym mieście jak i na jego obrzeżach. Dzięki temu powstaje gros nowych miejsc pracy w wielu krakowskich branżach.

Z racji tego, że Kraków jest dość turystycznym miastem, rynek pracy związany jest szczególnie z branżą turystyczną, w której zatrudnienie znajdują przeważnie młodzi ludzie. Pracowników poszukują hotele, kina, restauracje, bary i wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne, często oparte na sezonowości. Duże zapotrzebowanie na pracowników zauważamy także w firmach produkcyjnych. Tam zatrudnienie znajdą osoby w każdym wieku. Jeśli spojrzymy na sektory eksperckie, chociażby takie jak IT, możemy zauważyć, że pracodawcy najbardziej zwracają uwagę na doświadczenie kandydata i realną wiedzę, niż na jego wiek lub wykształcenie (chociaż jest ono oczywiście wymogiem koniecznym na wielu stanowiskach IT). W Krakowie tak jak i w reszcie kraju wyraźnie zaznaczone jest także zapotrzebowanie na programistów.

Bezrobocie w Krakowie

Mówiąc o rynku pracy, warto też wspomnieć o stopie bezrobocia w Krakowie. Zgodnie z danymi zebranymi przez Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy zawierającymi analizę z pierwszego kwartału 2022 roku możemy zauważyć, że procent bezrobocia utrzymuje się na niskim i stabilnym kursie z niewielkimi spadkami. Jest to dobry znak pokazujący kondycję krakowskiego rynku zatrudnienia. Ponadto świetnie obrazuje to fakt, że przedsiębiorcy ze stolicy małopolski na bieżąco odnajdują się w zachodzących zmianach i potrafią się do nich skutecznie przygotować. Badacze określają sytuację w Krakowie jako bardzo statyczną i przekładającą się na zmniejszenie stopy bezrobocia w całym województwie.

Co więcej, dane wyraźnie pokazują, że nawet w obliczu obecnych perturbacji ekonomicznych Kraków trzyma stałą stopę bezrobocia, a nawet odnotowujemy niewielkie spadki jej wartości. Krakowski przemysł doskonale odnajduje się w ciągłych, nieprzewidzianych zmianach, które aktualnie możemy obserwować w Europie. Specjaliści określili rynek pracy w Krakowie jako “odporny na wstrząsy gospodarcze, w tym również te pandemiczne”.

Jak szukać pracy w Krakowie?

Jeśli interesuje Cię podjęcie pracy w Krakowie, polecamy skorzystać z internetowych portali zajmujących się tematyką rynku pracy oraz gromadzących aktualne ogłoszenia o pracę. Na stronach znajdziesz szczegółowe opisy wielu stanowisk, co przybliży Ci obraz tego, jak od kulis wygląda interesująca Cię praca. Kraków to miasto, gdzie możemy zaobserwować sporą konkurencję, a na stronach internetowych z ogłoszeniami znajdziesz także porady dotyczące całej drogi, jaką kandydat musi odbyć, zanim zostanie zatrudniony. Na tego typu portalach często dostępne są przydatne filtry, które znacząco zawężają obszar poszukiwań, co pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na przekopywanie kolejnych stron z nie interesującymi Cię ogłoszeniami.

Dla osób, które preferują bardziej tradycyjny model szukania pracy, polecamy stary sprawdzony sposób polegający na… spacerze po mieście! Oczywiście na taki spacer należy zabrać CV i uniwersalny list motywacyjny. Na czym dokładnie polega ta metoda? Wiele firm poszukujących pracownika, po prostu wywiesza ogłoszenie w oknie, słupie ogłoszeniowym lub na witrynie. Zazwyczaj są to oferty pracy skierowane do kucharzy, kelnerów, recepcjonistów, budowlańców, fachowców, sprzedawców lub osób sprzątających. W takich branżach najłatwiej znaleźć zatrudnienie poszukując pracy w tradycyjny sposób.

Praca: Kraków — na co zwrócić uwagę poszukując pracy w Krakowie?

Szukając pracy w Krakowie i okolicach warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Szczególnie ważne jest, aby kandydat sam zdefiniował jakiej pracy poszukuje. Czy zależy Ci na pracy zmianowej, elastycznym grafiku lub pełnym wymiarze godzin? Szukasz czegoś na stałe, czy na krótko? Bardziej skoncentrowany jesteś na doświadczeniu czy na wysokości pensji? To ważne kwestie, które pozwolą dokładnie określić Twoje oczekiwania jako kandydata, a co za tym idzie, znacznie zawężą obszar poszukiwań.

Przeszukując oferty pracy w Krakowie, skup się tylko na tych, które naprawdę Cię interesują. Dokładnie przeczytaj wymagania, jakie pracodawca ma względem nowego pracownika i przeanalizuj, czy pokrywają się one z tym co masz do zaoferowania. Dzięki temu zaoszczędzisz zarówno czas pracodawcy jak i swój.

Zwróć także uwagę na lokalizację firmy. Wiele zakładów ma swoje siedziby na obrzeżach miasta lub w jego okolicach. Dla kogoś, kto mieszka w centrum Krakowa, codzienny dojazd do pracy może być problematyczny. Najlepiej przed podjęciem pracy przekalkuluj, ile czasu codziennie jesteś w stanie poświęcać na dojazd do pracy. Gdy już ta kwestia się wyjaśni, wybierz takie oferty, które najbardziej pokrywają się z obszarem dopuszczalnych dla Ciebie lokalizacji. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy miejsce siedziby firmy nie jest zbyt istotne i mówimy to oczywiście o pracy zdalnej, która w czasie pandemii była koniecznością, a obecnie stała się popularną metodą systemu pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zawsze dopytaj, w jakim systemie przewidziane jest nawiązanie współpracy: zdalnym, hybrydowym czy stacjonarnym.

Zapotrzebowanie rynku pracy w Krakowie

Zważywszy na fakt, że Kraków jest miastem turystycznym, możemy obserwować utrzymujące się zapotrzebowanie na pracowników gastronomicznych lub hotelarskich. Co więcej, dużo ofert dotyczy także wielu prac sezonowych związanych właśnie z letnim napływem turystów. Kucharze, kelnerzy, barmani, recepcjoniści, pokojówki i animatorzy nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem pracy w Krakowie.

Dodatkowo, w związku z ciągłym rozwojem miasta i napływem wielu zagranicznych inwestorów, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych. Tutaj zatrudnienie znajdzie praktycznie każdy, kto nie boi się pracy zmianowej. Firmy te poszukują także kandydatów na stanowiska kierownicze lub takie, związane z obsługą klienta, zarówno polskiego jak i zagranicznego.

W Krakowie, tak jak i w całej Polsce obserwujemy tendencję wzrostową na zapotrzebowanie specjalistów w dziedzinie IT. Programiści i informatycy nie mogą narzekać na brak ofert pokrywających się z ich umiejętnościami i doświadczeniem.

