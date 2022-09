Programista na działalności gospodarczej – czy to się opłaca?

Programista zajmuje się tworzeniem stron internetowych, aplikacji i systemów za pomocą kodów do programów komputerowych. Każdy kod jest pisany odpowiednim językiem programowania, np. HTML, CSS lub JavaScript. Programista zazwyczaj potrafi posługiwać się nie jednym, a kilkoma z nich. Należy jednak pamiętać, że jego zadaniem jest jednak nie tylko tworzenie, ale także testowanie i optymalizacja wprowadzonych rozwiązań w celu wyeliminowania ewentualnych błędów. Dokładny zakres obowiązków programisty zależy od wybranej specjalizacji. Najpopularniejsze z nich to:



front-end developer – jest odpowiedzialny za szatę graficzną oprogramowania;

– jest odpowiedzialny za szatę graficzną oprogramowania; back-end developer – zajmuje się tym, czego nie widać gołym okiem, np. dba o to, aby strona zbyt długo się nie ładowała;

– zajmuje się tym, czego nie widać gołym okiem, np. dba o to, aby strona zbyt długo się nie ładowała; full-stack developer – połączenie front i back-end developera.

Jak wygląda praca programisty na działalności?

Oferty pracy dla programistów dotyczą zazwyczaj zatrudnienia na etacie, jednak to nie jedyna droga, jaką może obrać ten specjalista. Założenie działalności gospodarczej to opcja, na którą decyduje się coraz więcej programistów. Dlaczego? Ponieważ daje dużą swobodę i zapewnia elastyczny czas pracy. Wiele osób podkreśla również, że odkąd sami są dla siebie szefem, nie tylko więcej zarabiają, ale także są wydajniejsi, a ich praca efektywniejsza. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce i czy rzeczywiście się opłaca.

Założenie działalności

Niektórych myśl o założeniu działalności przeraża, ponieważ wyobrażają sobie mnóstwo formalności i utrudnień. Tymczasem jest to prostsze niż się wydaje. Własną firmę można założyć bez wychodzenia z domu. Wystarczy za pomocą profilu zaufanego założyć profil na stronie rządowej, a następnie wypełnić formularz CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Został on tak skonstruowany, że nie sprawia to przedsiębiorcom żadnych problemów. Oczywiście, działalność można również założyć, wybierając się do Urzędu Skarbowego, jednak internetowa rejestracja jest na tyle łatwa, że szkoda czasu na stanie w kolejce.

Umowa B2B

Mając swoją działalność i wykonując usługę dla danego podmiotu, zawiera się z nim umowę B2B (z ang. Business to Business), która zakłada współpracę, a nie stosunek pracy. Oznacza to, że w relacji tej nie ma szefa i podwładnego, a co za tym idzie druga strona nie może narzucić nam czasu ani miejsca pracy czy też kierować naszymi działaniami.

Koszty związane z prowadzeniem firmy

Własna działalność ma wiele zalet, ale wiąże się również z odpowiedzialnością finansową. Na szczęście, będąc podatnikiem VAT, wiele wydatków można wliczyć w tzw. koszta prowadzenia działalności, a także odliczyć VAT podczas zakupów. W przypadku pracy programistów będą to najczęściej:



samochód i związane z nim wydatki – mowa tu nie tylko o zakupie auta „na firmę”, ale także o paliwie, przeglądach, opłatach parkingowych i autostradowych oraz ubezpieczeniu;

– mowa tu nie tylko o zakupie auta „na firmę”, ale także o paliwie, przeglądach, opłatach parkingowych i autostradowych oraz ubezpieczeniu; biuro i jego wyposażenie – do wydatków, które można rozliczać należą m.in. czynsz, Internet, komputer i akcesoria, meble, a nawet środki czystości i wystrój;

– do wydatków, które można rozliczać należą m.in. czynsz, Internet, komputer i akcesoria, meble, a nawet środki czystości i wystrój; programy i narzędzia – licencje na oprogramowanie, czcionki, programy graficzne, chmury do przechowywania danych firmowych, koszty hostingów i domen – wszystko to także można traktować jako koszty uzyskania przychodu;

– licencje na oprogramowanie, czcionki, programy graficzne, chmury do przechowywania danych firmowych, koszty hostingów i domen – wszystko to także można traktować jako koszty uzyskania przychodu; kursy i szkolenia – programista musi być na bieżąco; na szczęście udział w konferencjach, a nawet zakup literatury branżowej także można odliczyć, aby obniżyć podatek dochodowy.

Rozliczanie podatku i inne kwestie formalne

Zakładając działalność gospodarczą, trzeba wybrać formę opodatkowania (na zasadach ogólnych, podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu – wybór zależy od przewidywanych przychodów), a następnie pamiętać o opłacaniu składek. Dobra wiadomość jest jednak taka, że przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, można korzystać ze składek preferencyjnych, czyli tzw. „małego ZUS-u”, jednak faktem jest, że podatek trzeba odprowadzać niezależnie od tego, czy w danym miesiącu był przychód, czy nie. Aby nie pogubić się w kwestiach podatkowo-formalnych, warto skorzystać z usług biura rachunkowego lub samodzielnej księgowej.

Ile zarabia programista na działalności gospodarczej?

Zawód programisty jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce. Pensja tego specjalisty jest dosyć wysoka już na początku kariery. Według danych GUS średnie wynagrodzenie programisty wynosi między 7 a 15 tys. zł brutto miesięcznie w zależności od umowy. A jak to wygląda na działalności? Dużo zależy od tego, czy programista podejmuje się zleceń od zagranicznych firm, czy współpracuje wyłącznie z polskimi przedsiębiorstwami. Przykładowo, współpracując z niemieckimi firmami, można zarabiać do 4 tys. euro miesięcznie, a z amerykańskimi – nawet 10 tys. dolarów. Jednak ogólnie przyjmuje się, że dobry programista w Polsce każdego miesiąca jest w stanie zarobić przynajmniej 15 tys. złotych brutto.

Zalety i wady pracy programisty na działalności

Praca programisty na działalności ma dwie strony medalu. Do zalet możemy zaliczyć:



niezależność – pracujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz; Ty decydujesz, czy wynajmiesz biuro, czy będziesz pracować w domu; masz pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami Twojej działalności;

– pracujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz; Ty decydujesz, czy wynajmiesz biuro, czy będziesz pracować w domu; masz pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami Twojej działalności; wyższe zarobki – firmy, które współpracują z programistami na działalności, często płacą więcej, ponieważ nie ponoszą kosztów za pracownika; poza tym, w tej sytuacji to Ty ustalasz stawki i możesz negocjować swoje wynagrodzenie;

– firmy, które współpracują z programistami na działalności, często płacą więcej, ponieważ nie ponoszą kosztów za pracownika; poza tym, w tej sytuacji to Ty ustalasz stawki i możesz negocjować swoje wynagrodzenie; możliwość współpracy z wieloma firmami – dzięki zleceniom z kilku przedsiębiorstw, nie tylko więcej zarobisz, ale także masz szansę wziąć udział w różnych projektach i poznać ciekawych ludzi.

Jednak posiadanie własnej firmy to także duża odpowiedzialność. Istnieją aspekty, które zniechęcają wielu programistów do pójścia tą drogą. Mowa o:



niepodleganiu pod Kodeks Pracy – nie przysługuje Ci płatny urlop i zwolnienia lekarskie, ani nie nalicza się staż pracy; każde „wolne” oznacza w tym przypadku brak wynagrodzenia;

– nie przysługuje Ci płatny urlop i zwolnienia lekarskie, ani nie nalicza się staż pracy; każde „wolne” oznacza w tym przypadku brak wynagrodzenia; pilnowaniu opłacania składek – to Ty musisz pamiętać, aby dokonywać opłat terminowo i zgodnie z prawem; strona, z którą współpracujesz, nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń w Twoim imieniu.

Czy łatwo zostać programistą?

Aby zostać programistą, nie trzeba iść na studia. Wielu wybitnych specjalistów jest samoukami. Czy to łatwa droga? I tak i nie. Praca w tym zawodzie wiąże się z obszerną i specjalistyczną wiedzą. Jednym będzie łatwiej opanować wszystkie zagadnienia, a innym nieco trudniej. Osoba, która ma naturalne predyspozycje do pracy na tym stanowisku, szybciej nauczy się danego języka programowania czy obsługi różnych narzędzi. Niemniej fakt, że osoba, która chce zostać programistą, ma możliwość wyboru sposobu nauki, jest niewątpliwie ogromnym plusem. W końcu nie każdego fachu, można nauczyć się w domowym zaciszu.

Czy opłaca się pracować jako programista na działalności?

Odpowiedź na pytanie, czy opłaca się pracować jako programista na działalności, jest kwestią indywidualną. Jednak, biorąc pod uwagę zalety i wady takiego rozwiązania, można przyjąć, że warto założyć swoją firmę. Koszty można odliczyć, wiele spraw da się załatwić online, a do tego jest się niezależnym. Dlatego, jeśli przewidujemy, że nasze przychody będą wysokie (a można przyjąć, że tak będzie, gdyż – jak wspominaliśmy wcześniej – programiści nie mogą narzekać ani na małą ilość zleceń, ani na niskie pensje), warto się nad tym poważnie zastanowić. Bo to, że sam zawód jest bardzo opłacalny, jest chyba oczywiste. A skoro można jeszcze bardziej polepszyć swoją sytuację zawodową – poprzez założenie działalności właśnie – to raczej nie ma o czym dyskutować.

Czytaj też:

Autocasco — co to jest?