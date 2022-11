Czy Rybnik to dobre miejsce do prowadzenia firmy?

Najwięcej przedsiębiorstw działających w Rybniku przynależy do branży przemysłowej, budowlanej i usługowej (najmniej z kolei do rolniczej i finansowej). Wyraźnie widać jednak, że ogromny potencjał drzemie również w sektorach:



inżynieryjno-drogowym,

medycznym i ochrony zdrowia,

IT,

transportowym,

kosmetycznym i fryzjerskim,

ochroniarskim.

Co to oznacza? Że każda osoba, która rozważa założenie firmy, powinna zastanowić się nad profilem swojej działalności i rozważyć, czy nie warto postawić na jedną w wyżej wymienionych branż. Zapotrzebowanie na przedsiębiorstwa z danych sektorów gwarantuje bowiem klientów, a co za tym idzie zarobek. Warto pamiętać jednak, że decyzja o własnej firmie to duża odpowiedzialność, więc poza wymaganiami lokalnego rynku, należy także wziąć pod uwagę to, w czym czujemy się najlepiej i jakie mamy kompetencje. Dopiero połączenie tych dwóch czynników pozwoli odnieść sukces.

Czy łatwo założyć własną działalność w Rybniku?

Chcesz założyć firmę w Rybniku, ale boisz się formalności i tego, że sobie z nimi nie poradzisz? Zupełnie niepotrzebnie. To całkiem proste, niezależnie od wybranej drogi. Możesz bowiem albo iść do lokalnego urzędu gminy, albo założyć swoją firmę przez Internet. W przypadku wizyty w instytucji będziesz mógł liczyć na wsparcie urzędnika, który wszystko Ci wytłumaczy i pomoże zebrać niezbędną dokumentację. Z kolei podczas internetowej rejestracji, wystarczy, że będziesz postępować zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, że aby złożyć działalność online, musisz mieć profil zaufany. Umożliwi on rejestrację na stronie rządowej, na której będziesz musiał wypełnić formularz CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Uwaga! Jeśli masz pewność, że przychody Twojej firmy nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, nie masz obowiązku rejestrować się jako przedsiębiorca. W takiej sytuacji masz prawo prowadzić działalność nierejestrowaną. Szczegółowe informacje na temat konieczności rejestracji lub jej braku również znajdziesz w Internecie, lub uzyskasz je w lokalnym urzędzie gminy.

Praca w Rybniku na działalności – czy się opłaca?

Prowadzenie firmy w Rybniku to zajęcie odpowiedzialne i nie zawsze proste, jednak mimo wszystko opłacalne i to z kilku powodów. Między innymi:



bycie dla siebie szefem daje niezależność i swobodę działania oraz zapewnia elastyczne godziny pracy;

można samemu wybrać dogodną formę opodatkowania (opodatkowanie na zasadach ogólnych, kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany lub podatek liniowy);

istnieją sposoby na obniżenie podatku dochodowego poprzez zaliczenie wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów;

zarobki będą zdecydowanie wyższe niż w przypadku pracy na etacie;

można odliczyć VAT od wszystkich usług i towarów zakupionych na potrzeby działalności;

można pracować z dowolnego miejsca (w zależności jednak od rodzaju działalności);

składki ZUS są stałe i niezależne od dochodu;

przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności można korzystać ze składek preferencyjnych, czyli tzw. małego ZUS-u.

Jak miasto pomaga przedsiębiorcom?

Rybnik pomaga przedsiębiorcom na wiele sposobów. Jak? Między innymi umożliwia uzyskanie dodatkowych środków na założenie lub rozkręcenie swojego biznesu. Bowiem dzięki współpracy z Unią Europejską, zapewnia możliwość otrzymania dotacji na start czy kredytów lub poręczeń na rozwój firmy. Poza tym organizuje różnego rodzaju bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. Ich celem jest podniesienie swoich kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności oraz poznanie ulepszonych technik zarządzania firmą. Często są to także kursy językowe lub branżowe, które pozwalają przedsiębiorcom się rozwijać, pogłębiać swoją wiedzę z danego obszaru i być na bieżącą z aktualnymi trendami w branży.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku – co oferuje przedsiębiorcom?

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku to instytucja, która pomaga przedsiębiorcomzarówno początkującym czy dopiero planującym założenie własnej działalności, jak i mającym swoje firmy od wielu lat. Jakie działania podejmuje PUP? Między innymi Program KMP, czyli wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy. Jego celem jest pomoc osobom do 30 roku życia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu i zapewnienia systemu preferencji. W ramach programu można między innymi korzystać ze zniżek na zakup produktów lub usług oraz liczyć na indywidualne podejście w wybranych urzędach administracji publicznej i instytucjach otoczenia biznesu.

