„Wprost” rusza z cyklem debat o polityce migracyjnej. „Alarmujące prognozy”

Prognozy są alarmujące. Według GUS, w ciągu najbliższych 35 lat liczba osób w wieku produkcyjnym skurczy się w Polsce o co najmniej 7 mln osób. Tylko w 2023 r. z polskiego rynku pracy wyparowało 184 tys. ludzi. Ta tendencja będzie się coraz bardziej pogłębiać wraz z przechodzeniem na emeryturę roczników z powojennego wyżu demograficznego. Demografii nie oszukamy. Polaków rodzi się nam coraz mniej. A ci, którzy nie urodzą się dzisiaj, za te kilkanaście-kilkadziesiąt lat po prostu na rynek pracy nie wejdą.

Migracja jedynym ratunkiem?

Biznes mówi prosto: jedynym ratunkiem dla polskiej gospodarki jest dobra strategia migracyjna. Żeby utrzymać polski system emerytalny, żeby utrzymać zagranicznych inwestorów, wzrost PKB, ochronę zdrowia, armię potrzebujemy rok w rok przyjmować po kilkaset tysięcy nowych cudzoziemców wraz z rodzinami do pracy. Ale eksperci zaraz potem dodają, że to w Polsce nierealne. Problemem procedury, biurokracja, słabe narzędzia integracji oraz coraz gorszy wizerunek migranta, nawet i tego zarobkowego, w oczach opinii publicznej. Jak to zmienić, czy w ogóle da się to zmienić i czy rzeczywiście obcokrajowców do pracy potrzebujemy tak bardzo – o tym porozmawiamy na pierwszej w tym roku debacie tygodnika „Wprost”.

Czego oczekuje biznes, a czego rząd?

Będziemy chcieli ocenić nową rządową strategię migracyjną pt. „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo”, która została opublikowana pod koniec ubiegłego roku. Porozmawiamy o tym, czego od rządu w sprawie migracji oczekuje biznes, a czego rząd oczekuje od przedsiębiorców w kwestii przyjmowania cudzoziemców do pracy. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak zatrzymać obcokrajowców na naszym rynku pracy, żeby nie wyjeżdżali dalej na Zachód. Spytamy przedsiębiorców, co najbardziej hamuje ich przy zatrudnianiu obcokrajowców oraz do jakiego stopnia lukę na polskim rynku pracy da się zasypać innowacjami, czyli robotyzacją, automatyzacją i sztuczną inteligencją.

Kto weźmie udział w debatach?

Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dyskusji swój udział zapowiedzieli najwięksi polscy pracodawcy oraz przedstawiciele dużych organizacji pozarządowych, gospodarczych, branżowych jak na przykład: Forum Obywatelskiego Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Applia – Związek pracodawców AGD czy McDonald’s.

Pierwsza z cyklu debat odbędzie się 31 stycznia w redakcji tygodnika „Wprost”. Moderatorem będzie redaktor zarządzający, Szymon Krawiec.

Spotkanie swoim patronatem objęło Forum Obywatelskiego Rozwoju.

