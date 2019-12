„Ile kosztuje krowa?”. Tego szukali Polacy w Google w 2019 roku

Co roku Google publikuje listę haseł najbardziej zyskujących na popularności – te wyszukiwania pokazują, czym żyli internauci w mijającym roku. W tym roku na pierwszym miejscu wydarzeń znalazł się strajk nauczycieli. Za nim były wybory - do Parlamentu Europejskiego oraz polskie wybory parlamentarne. Wśród haseł, które interesowały Polaków najbardziej, znalazły się też frazy „Cyber Monday” , „Euro 2020” czy „Eurowizja 2019” i „Eurowizja Junior” .

Rok 2019 to także tragiczne wydarzenia, które zdominowały wyszukiwania w poszczególnych miesiącach. W styczniu Polską wstrząsnęła śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zaatakowany nożem na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sierpniu polscy internauci śledzili natomiast dramatyczne poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka, producenta filmowego, który zginął tragicznie w wypadku na Jeziorze Kisajno. Ich nazwiska trafiły kolejno na 2 i 3 miejsce zestawienia. Wśród osób, o których informacji intensywnie szukali Polscy internauci znalazła się też pisarka Olga Tokarczuk, która w październiku tego roku została wyróżniona Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.

Co jeszcze zajmowało Polaków w 2019 roku? Okazuje się, że spełnianie swoich obowiązków obywatelskich. W pierwszej dziesiątce haseł najszybciej zyskujących popularność znalazły się zarówno Wybory do Parlamentu Europejskiego (4 miejsce w zestawieniu), a także jesienne Wybory parlamentarne (7 miejsce w zestawieniu). Oprócz informacji o samych wyborach i ich wynikach, polscy internauci szukali w Google również pomocy dotyczącej samego uczestnictwa – pytania „Jak głosować w wyborach UE?” oraz „Jak głosować w wyborach parlamentarnych” były jednymi z najpopularniejszych wpisywanych zapytań.

W zestawieniu 10 haseł najszybciej zyskujących na popularności znalazł się też film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Dokument trafił również na szczyt zestawienia najpopularniejszych wideo na YouTube w 2019 roku.

Poniżej publikujemy wyniki list tematycznych, które pokazują hasła najszybciej zyskujące na popularności w mijającym roku, w takich kategoriach jak m.in. Wydarzenia, Ludzie, Filmy, Seriale, a także pytania, które Polacy wpisywali w wyszukiwarkę Google, by uzyskać pomoc.

Najszybciej zyskujące na popularności (globalnie):

1. India vs South Africa 2. Cameron Boyce 3. Copa America 4. Bangladesh vs India 5. iPhone 11 6. Game of Thrones 7. Avengers: Endgame 8. Joker 9. Notre Dame 10. ICC Cricket World Cup



Ile kosztuje?

1. Ile kosztuje krowa? 2. Ile kosztuje bilet do USA? 3. Ile kosztuje Netflix? 4. Ile kosztuje nabicie klimatyzacji? 5. Ile kosztuje gram złota? 6. Ile kosztuje bursztyn? 7. Ile kosztuje 1 kWh? 8. Ile kosztuje budowa domu? 9. Ile kosztuje funt? 10. Ile kosztuje aparat na zęby?



Filmy:

1. Irlandczyk 2. Joker 3. Kraina Lodu 2 4. Green Book 5. Kogel Mogel 3 6. Underdog 7. Na noże 8. Pewnego razu w Hollywood 9. Jak poślubić milionera? 10. After



Ludzie:

1. Piotr Woźniak Starak 2. Paweł Adamowicz 3. Olga Tokarczuk 4. Agnieszka Woźniak-Starak 5. Alicja Szemplińska 6. Cameron Boyce 7. Viki Gabor 8. Dawid Żukowski 9. Kasia Stankiewicz 10. Luke Perry



Najszybciej zyskujące na popularności:

1. Strajk nauczycieli 2. Piotr Woźniak-Starak 3. Paweł Adamowicz 4. Wyniki wyborów UE 5. Olga Tokarczuk 6. Zniewolona 7. Wyniki wyborów 2019 8. Big Brother 9. Katedra Notre Dame 10. Tylko nie mów nikomu



Ile?

1. Ile odcinków ma Zniewolona? 2. Ile zebrał WOŚP 2019? 3. Ile zarabiają nauczyciele? 4. Ile odcinków ma Żmijowisko? 5. Ile krawędzi ma sześcian? 6. Ile odcinków ma Wieczna miłość? 7. Ile litrów jest w jednostce krwi? 8. Ile odcinków mają Łzy Cennet? 9. Ile skrzydeł ma motyl? 10. Ile żyje komar?



Co to jest?

1. Co to jest Escape room? 2. Co to jest Apostazja? 3. Co to jest większość konstytucyjna? 4. Co to jest PPK? 5. Co to jest SPA? 6. Co to jest LGBT? 7. Co to jest nutrikosmetyk? 8. Co to jest pistol? 9. Co to jest kerozyna? 10. Co to jest mirra?



Jak?

1. Jak głosować w wyborach do UE? 2. Jak głosować w wyborach parlamentarnych? 3. Jak rozliczyć PIT za 2018? 4. Jak sprawdzić zwrot podatku? 5. Jak włączyć Asystenta Google? 6. Jak zrobić czarnego Messengera? 7. Jak długo gotować grzyby? 8. Jak wyglądają hemoroidy? 9. Jak ugotować bób? 10. Jak ugotować botwinę?



Seriale:

1. Zniewolona 2. Czarnobyl 3. Zakochani po uszy 4. Wojenne dziewczyny 5. Więzień miłości 6. Żmijowisko 7. Wieczna miłość 8. Łzy Cennet 9. Stulecie winnych 10. Zawsze warto



Wydarzenia:

1. Strajk nauczycieli 2. Wybory UE 3. Wybory parlamentarne 4. Cyber Monday 5. Święto niepodległości 6. Euro 2020 7. Egzamin gimnazjalny 2019 8. Dzień Edukacji Narodowej 9. Eurowizja Junior 10. Eurowizja 2019