Seksistowska reklama LG Polska na TikToku. Zobacz film, który oburzył pół świata

TikTok to platforma społecznościowa do zamieszczania krótkich filmików, w założeniu śmiesznych. Zyskała gigantyczną popularność w czasach pandemii koronawirusa. Wykorzystują ją również działy marketingu, do promowania swoich firm i produktów, podobnie jak wykorzystuje do realizacji tego celu inne media społecznościowe większość przedsiębiorstw.

Polski oddział LG – południowokoreańskiego giganta z branży elektronicznej, telekomunikacyjnej i chemicznej – stworzył reklamę na TikToka, promującą smartfona firmy. 13-sekundowy film pokazuje starszego mężczyznę, który bez zgody filmuje od tyłu wchodzącą po schodach młodą dziewczynę ubraną w spódniczkę mini. Ona, oburzona, prosi mężczyznę o pokazanie telefonu. Ten udaje, że zrobił selfie, po czym okazuje się, że jednak filmował długie nogi dziewczyny. Zresztą zobaczcie sami:

Reklamę za symbol seksizmu uznali internauci na całym świecie. LG Polska już usunęło ją z TikToka, ale film krąży na innych portalach społecznościowych. LG Polska opublikowało przeprosiny, skierowane do wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni.

Firma wysłała oświadczenie w sprawie publikacji wideo ze smartfonem LG Dual Screen na platformie Tik Tok także do Wprost.pl:

„LG Polska oświadcza, iż treść niedawno opublikowanego wideo na kanale Tik Tok była niezgodna ze standardami i polityką komunikacyjną LG Electronics. Film nie był wcześniej akceptowany przez zespół marketingu LG Polska i dlatego został usunięty z kanału marki. LG jako firma odpowiedzialna społecznie, nie miała intencji emitować kontentu niezgodnego z normami społecznymi, ani urazić kogokolwiek. Jeśli zaś tak się stało, z góry przepraszamy”.

