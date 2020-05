Smutna zmiana w Google Maps. Robot zastąpił człowieka

Zmiana była nieoczekiwana. Google Maps to najpopularniejsza mapa do nawigacji, która bez zapowiedzi zrezygnowała z lektora. O ile poprzednie zmiany budziły aprobatę użytkowników, to do tej nastawieni są – sądząc z liczby komentarzy – bardzo negatywnie.

Dotychczas głosem prowadzącym nas po trasie był głos Jarosława Juszkiewicza, znanego lektora i dziennikarza radiowego (pracuje z Radiem Katowice). Teraz nawigować będzie automat, metaliczny i nieprzyjemny.

Jarosław Juszkiewicz poinformował o zmianie na swoim profilu na Facebooku. W sieci zamieścił zabawny filmik, w którym uczy wszystkich jak rozpoznać strony świata. To nawiązanie do pierwszych słów nawigacji, które brzmią: „Kieruj się na wschód [ewentualnie zachód, północ, południe]”.

Aplikacja Google Maps błyskawicznie obniżyła rating, ponieważ zasypały sieć negatywne komentarze. Głos robota zdecydowanie nie spodobał się użytkownikom.

Nie ma niestety wyboru. Zarówno mając smartfona z Androidem jak i systemem iOS trzeba korzystać z polskiego głosu automatu.

