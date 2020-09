18 miesięcy problemów z TV i zaskakujący winowajca. Zagadka rozwiązana!

BBC opisuje nietypowy problem, z którymi mierzyli się mieszkańcy Walii. Każdego dnia w jednej z wiosek występowały problemy z łączem szerokopasmowym, co wywoływało gniew osób, które musiały w sprawach zawodowych czy prywatnych, korzystać z urządzeń elektrycznych.

Aby zlikwidować drażniący problem, eksperci wymienili okablowanie – podaje BBC. Gdy to nie pomogło, specjaliści w zakresie łączności chodzili po wiosce z monitorem, dzięki którym wykrywano „szumy elektryczne”. Jak się okazało, działania podjęte przez ekspertów przyniosły zamierzony efekt. Okazało się, że za zakłócenia odpowiadał… stary telewizor.

Co ciekawe, mieszkaniec Aberhosan nie był świadomy, że jego stary sprzęt emituje sygnał, który zakłóca łączność szerokopasmową w całej wiosce. Jak relacjonuje BBC, człowiek, którego danych nie ujawniono, włączał telewizor każdego ranka o 7 rano, co od razu odczuwali inni mieszkańcy wioski. Właściciel telewizora przekazał, że gdy dowiedział się, że to jego zachowanie powodowało problemy sąsiadów, czuł się „zawstydzony”. Obiecał także, że nigdy więcej nie włączy starego telewizora. Od tego momentu wioska ma stabilny sygnał szerokopasmowy – informuje BBC.

