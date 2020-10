Złe wieści dla biegaczy. Endomondo kończy swoją działalność

Endomondo Sports Tracker to jedna z najpopularniejszych aplikacji dla sportowców na rynku umożliwiająca monitorowanie aktywności m.in. podczas biegania, jazdy na rowerze czy tańca. Endomondo integruje się z serwisami społecznościowymi, dzięki czemu możemy podzielić się swoimi wynikami m.in. na Facebooku. Istnieje także możliwość stworzenia własnych tras i zaproszenia do rywalizacji znajomych. W trakcie treningu komendy głosowe informują nas o aktualnym tempie, a po zakończonym biegu, trasa wyświetlana jest na mapie Google, co pozwala na analizę każdego kilometra.

Właściciele serwisu poinformowali, że Endomondo będzie działać tylko do 31 grudnia 2020 roku. Od tego dnia zostanie usunięta ze wszystkich sklepów z aplikacjami. Na oficjalnej stronie podkreślono, że wszystkie dane użytkowników zostaną usunięte do 31 marca 2021 roku.

Druga opcja dla sportowców

Właściciele aplikacji mają jednak dla sportowców pewną propozycję. Jest nią eksport do MapMyRun/MapMyFitness, która także należy do Under Armour. Do nowej aplikacji będzie można przenieść nie tylko nowe treningi, ale również wcześniejsze aktywności. Użytkownicy stracą jednak wszystkie swoje rekordy, plany treningowe, znajomych oraz informacje profilowe czy wyzwania.

Endomondo - co z płatnymi kontami?

Na oficjalnej stronie Endomondo przekazano, że wszystkie płatne subskrypcje zostaną anulowane do końca listopada. Ci, którzy wykupili opcję premium, będą mogli korzystać z niej do końca roku. Nowi użytkownicy MapMyRun będą mogli z trzymiesięcznego, bezpłatnego okresu startowego.

