Technologia wymusza bezpieczeństwo

– Pandemia sprawiła, że digitalizacja nabrała tempa i z tej perspektywy jest to dobry czas dla firm technologicznych takich jak nasza – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska i dodaje, że sytuacja ta wiąże się także z koniecznością nowego spojrzenia na wiele spraw związanych z digitalizacją i jeszcze mocniejsze zaangażowanie się w projekty, które pomagają przetrwać ten trudny czas.

– Przykładem takiego podejścia jest nasza współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie. Dziś, kiedy dostęp do kultury jest tak mocno ograniczony, możliwość doświadczania kultury jest niezwykle ważna. Pierwszy krok za nami. Wystawa „Polska. Siła obrazu” została zeskanowana w technologii 3D i już dziś można wirtualnie oglądać największe dzieła malarstwa polskiego – tłumaczy i dodaje, że ma nadzieję, że to tylko początek i tego rodzaju projektów będzie dużo więcej.

– Jesteśmy firmą technologiczną, interesuje nas przede wszystkim nasz biznes i nasi klienci, nie chcemy się mieszać do polityki. Chcemy dostarczać, jak najlepsze rozwiązania technologiczne i na tym się skupiamy – przekonuje Marco Xu, dyrektor ds. komunikacji i public affairs na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie, odnosząc się do pytań o zmiany w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które mogłyby ograniczyć działalność na polskim rynk dostawców sprzętu i oprogramowania wywodzących się z Cin. – Wypracowanie globalnych standardów cyberbezpieczeństwa to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją kraje europejskie. Powinny być oparte na twardych, technologicznych przesłankach. Biorąc pod uwagę skalę ataków hakerskich, cyberbezpieczeństwo jest kluczowe – podsumowuje Radosław Kędzia.

Z raportu przygotowanego przez Oxford Economics wynika, że:

2,8 mld Euro – wyniósł bezpośredni wkład Huawei w europejskie PKB w 2019 r.

6,6 mld EURO – tyle firma wygenerowała w Europie wpływów podatkowych w 2019 r.

224 tys. – tle miejsc pracy powstało dzięki zaangażowaniu Huawei w Europie